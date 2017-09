Euroopa seisab silmitsi võikriisiga. Põhjuseks on ülemaailmse võinõudluse järsk tõus.

Suur nõudlus on kaasa toonud võihinna peaaegu et kahekordistumise, kirjutab CNN Money. „Või hind, mis on olnud küll kõikuv, ei ole varem sellisele tasemele kerkinud,“ teatas Prantsuse pagareid esindav Fédération des Entrepreneurs de la Boulangerie oma avalduses. Pagariettevõtete ühendus ei välista ohtu, et aasta lõpuks on võist saanud defitsiit.

Või hinnatõusu on aga põhjustanud mitmed tegurid. Näiteks ostab Hiina üha rohkem võid. Lisaks on paljud kliendid pöördunud tagasi naturaalsete piimatoodete juurde. Või tarbimist pärssis pikalt kahtlus, et see võib tõsta kolesteroolitaset ning tuua endaga kaasa südamehaigusi. Või tarvitamine on taastumas pärast aastatepikkust langust, mille kestel eelistasid tarbijad näiteks margariini või oliiviõli.

USA põllumajandusministeeriumi hinnangul tõuseb või tarbimine käesoleva aasta jooksul 3%.