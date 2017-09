Kuidas veenduda, et tema ongi see õige? Mida märgata? Ometigi on mõned märgid, mis viitavad, et tegu võiks olla selle ühe ja õigega!

Iga naine jõuab kunagi punktini, kus ei viitsi enam niisama ringi jahmerdada, vaid tahaks keskenduda sellele ühele ja ainsale mehele. Mehele, kellega luua ühine kodu, pere ja elada loodetavasti koos igavest. Kuidas teada - kas tema on just see õige mees?!

Kui mees on enesekindel ja valmis tõeliseks suhteks, siis tuleb ta enda eluga toime ja põhilised asjad tema elus peaks olema paigas. Ta on leidnud hea töö, elukoha. Tal on aega, et keskenduda teie suhtele.

2. Ta teeb seda, mida ta on lubanud

Mees, kes on valmis suhteks - tema teod ja sõnad käivad käsikäes. Kui ta lubab helistada, siis ta ka teeb seda.

3. Ta on teinud lõpu igasuguste tobedate mängudega

Ta ei järgi mingeid totakaid reegleid, et enne ööpäeva ei tohi naisele helistada ega sõnumit saata. Samuti ei hoia ta eemale ega mängi hõivatut selleks, et sinus huvi tõsta. Kui ta on huvitatud, siis seda ta ka näitab ja ütleb.

4. Ta teab, kuidas oma tundeid sinu vastu väljendada

Ta ei manipuleeri sinuga ega kasuta vaikimist, et sind mõjutada. Ta ei kritiseeri sinu otsuseid. Kui tal on midagi öelda või sinuga arutada, siis teeb ta seda. Ta on aus ja ütleb otse, kui eelistab sinuga kinno minemisele õhtut sõprade seltsis.

5. Ta on vallaline

Mees, kes su aega ja tähelepanu väärib - ta peab olema vallaline. Mitte eelmist suhet lõpetamas või alles lahutamas. Kui mees on vallaline, siis on ta valmis ka sinuga emotsionaalselt end siduma ja suhet looma.

6. Ta ei oota sinult mingit füüsilist lähedust seni, kuni sa selleks valmis oled