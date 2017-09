Ei tea, mis küll papake selle peale ütleks? Michael Jacksoni ainus tütar Paris kiskus Instagramis rinnad paljaks, et fännidele oma uut tätoveeringut näidata.

19aastane Paris oli lasknud oma ülakehale tikkida tšakratätoveeringu. Et postitust sotsiaalmeediast ei koristataks, varjas staaritütar oma rinnanibusid lille-emotikonidega. Ilu nõuab ohvreid: ühel fotol on Paris sidemeis ning kirjutab allkirjaks: "Eritan kõikjalt verd ja plasmat." Nüüdseks on neiu paar värsket postitust paraku eemaldanud.