Londoni politsei peab jahti paarikesele, kes otsustas enne rongile kiirustamist avalikus kohas kiire kähkuka korraldada. Aga kus tegijaid, seal ka nägijaid!

Videol on näha, kuidas paarike päise päeva ajal oma kirge rahuldab ega hooli, et nende tegevusest võivad kaaskodanikud häritud olla, vahendab The Sun.

Seks salvestati aga lindile, mistõttu ajab nüüd kohalik politsei paarikest sündsusetu käitumise tõttu taga.

Kui iha rahuldatud, siis lippas paarike rongile ega teinud isegi teist nägu. Kõik oleks olnud justkui parimas korras.

