Lõuna-Korea on Põhja-Korea viimatisele tuumakatsetusele reageerinud õppustega, milles simuleeritakse raketitõrjet ning rünnakut vaenlasele.

Täna hommikul teatas Lõuna-Korea, et neil on andmeid, et Kim Jong-un plaanib juba järgmist tuumakatsetust, vahendab Daily Mail. Ei peeta võimatuks, et järgmise katsetuse puhul on tegemist mandritevahelise ballistilise raketiga.

Eile tehtud Põhja-Korea tuumakatsetus oli järjekorras juba kuues ning senistest kõige võimsam, kuna tegu oli vesinikupommiga.