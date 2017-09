Eesti suurim automüügi- ja autouudisteportaal auto24 sõlmis ostu-müügilepingu, mille kohaselt ostetakse kirjastuselt Presshouse ära kord nädalas ilmuv autoajakiri Autoleht.



„Hindame väga kõrgelt Autolehe toimetust ja kaasautoreid ning nende poolt toodetud ajakirjanduslikku sisu,“ kommenteeris auto24 AS tegevjuht Margus Tomberg. „Kindlasti on Autolehe näol tegemist Eesti parima autoajakirjandusega. Aegade jooksul kogunenud artiklid, testisõidud, arvustused ning ülevaated on tulevikus kindlasti leitavad auto24 portaalis, kust lugejad saavad väärtuslikku infot enne ostuotsuste langetamist. Usume, et koostöös hiljuti omandatud motors24 videoportaaliga tekib Autolehe ajakirjal ning online väljaandel suurepärane sünergia ja tuleviku potentsiaal meedia turul. Eesmärk on kajastada kõike automaailmas toimuvat kõrgeimal tasemel ja Eesti tarbijaile huvipakkuvalt.“



„Küllap oli 1999. aasta kevadel vähe neid, kes uskusid esimest, nappidele ajalehepaberist külgedele trükitud Autolehte vaadates, et sel järjekordsel autoväljaandel pikka iga olema saab. Läks teisiti ja olen isiklikult tänulik kõigile, kes aegade jooksul Autolehte oma suurema või väiksema panuse on andnud. Mul on hea meel ja kindel tunne anda Autoleht juhtiva autoalase väljaandena üle auto24 toimekale meeskonnale,“ sõnas kirjastuse Presshouse juhatuse liige Janis Kaal.



Aprillis auto24 enamusosaluse omandanud juhtiva erakapitaliettevõtte BaltCap partner Oliver Kullman sõnas: „Usun, et viies kokku Autolehe vaieldamatult tugeva toimetuse ja kirjastamiskogemuse ning auto24 digitaalse väljundi, tekib sisukas koostöö, mis võimaldab luua veelgi parema kogemuse Autolehe lugejaile ning auto24 lehe külastajaile.“