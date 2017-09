Pühapäeval, pärast Põhja-Korea seni võimsaimat tuumakatsetust, teatas Trumpi administratsioon, et USA vastab ükskõik missugusele tuumaohule jõulise sõjalise tegevusega.

Vesinikupommi katsetus, mis suurendas pingeid Ameerika ning Kim Jong-uni diktatuuri vahel veelgi, sundis kokku kutsuma nõupidamise president Donald Trumpi, staabiülemate ühendkomitee esimehe Joseph Dunfordi ning riigi kaitseministri James Mattise vahel, vahendab Daily News.

Kaitseminister ütles reporteritele lühidalt, et USA ei püüa Põhja-Koread täielikult hävitada, kuid märkis, et Ameerikal on selleks väga palju võimalusi. Ministri sõnul oleks Ameerika vastus ühtlasi nii efektiivne kui ka tõhus.

Valge Maja teatel on president jätkuvalt valmis kaitsma Ameerikat, selle territooriumi ja liitlasi, kasutades vajadusel riigi tuuumavõimekust.

President Donald Trump koos abikaasa Melaniaga lahkumas Washingtonis asuvast kirikust (AP / Scanpix)

Eile küsisid reporterid Donald Trumpilt, kes oli tulnud kirikusse, et osaleda Texase katastroofi puhul välja kuulutatud palvepäeval, kas president annaks käsu rünnata Põhja-Koread? „Eks me näe,“ kõlas riigi esimese mehe napp vastus.

Eile tegi Trump aga Twitterisse hulga postitusi, milles ta nimetas Põhja-Koread suureks ohuks ning kutsus taas Lõuna-Koread ning Hiinat tekkinud olukorda sekkuma.