Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi mööduva nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 4. septembri valik. Möödunud nädala pluss Kui Kaia Kanepi aprilis tippsporti naasmisest teatas, ei osanud ta arvata, mis järgnevate kuude jooksul saama hakkab. Kas tervis lubab harjutada sellises mahus, et uuesti maailma ladvikusse tõusta? Mis juhtub siis, kui tulevad esimesed tagasilöögid? Praegu on igatahes kahtlusemõtted nurka visatud, sest 32aastase Kanepi teekond USA lahtistel meistrivõistlustel on olnud imeline. Esmalt murdis ta läbi kvalifikatsioonist, mis pole üldse kerge ülesanne ja võttis siis põhitabelis kolm skalpi järjest. Pole siis imestada, et igast eestlanna lausest õhkub rõõmu, naudingut, enesekindlust ja hingerahu. Kanepi on tunnistanud, et nii kiiret tähelendu poleks ta ka ise suutnud ette kujutada. Ükskõik, mis tulevik toob, müts maha! Kaia Kanepi. (Stanislav Moshkov)

Möödunud nädala miinus

Eesti judokoondis naaseb Budapestis lõppenud EMilt ühe matšivõiduga. Ainsana koges võidurõõmu kuni 100-kiloste meeste seas heitlev Grigori Minaškin, aga mullune EM-pronks enamat ei suutnud ja pudenes konkurentsist teises ringis. Teised, kaasa arvatud raskekaallane Juhan Mettis, jäid pidama avaringis. Eesti judos on toimumas põlvkondade vahetus ja noorteturniiridel on kohati näidatud lubavaid esitusi, aga tippude seas on kunagine paraadala oma positsioone aina kaotamas. Grigori Minaškin. (Tiina Kõrtsini) Tuleva nädala ennustus 15