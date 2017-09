Peagi Tallinnas Kentmanni tänaval oma diplomaadikarjääri alustav eruadmiral on siiski sünnijärgne ameeriklane. Tema kodulinn on Californias Los Angelesest lõunasse jääv rannikulinn San Clemente.

USA president Donald Trump on Ühendriikide uueks esindajaks Eestis välja valinud 32aastase teenistuse järel erru läinud admirali (RADM, rear admiral) Edward “Sonny” Masso, kellele tema tulevane asukohamaa pole sugugi päris võõras koht. Nimelt on alates 1992. aastast juba kümnes USA suursaadik Eestis juurte poolest eestlane.

1977. aastal lõpetas Edward Masso Mississippi ülikooli ja värvati nooremohvitserina mereväe reservohvitseride treeningkorpusesse (NROTC). See-järel pühendas tulevane suursaadik 32 aastat oma elust nii USA mereväe tegev- kui ka selle järgnenud reservteenistusele. Masso teenistuskäik mereväes on aukartustäratav: peale vastutavate ametite paljudel USA sõjalaevadel ja erinevates teenistustes on ta olnud juhtival kohal ka mereväe telekommunikatsiooni keskuses Islandil. Pärast erruminekut on ta juhtinud kaitsesektori nõustamisfirmat Flagship Connection, mis on spetsialiseerunud küber- ja raketikaitsele, sõjaväeluurele jms.