Keskerakonna volikogu tegi eile avalduse, milles öeldakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas.

„Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks,“ seisab volikogu avalduses.

Edgar Savisaare kui Keskerakonna asutajaliikme teeneid riigi ja erakonna ülesehitamisel austatakse siiski sedavõrd, et tema jätkamine Keskerakonnas on mõistetav. Koos Savisaarega valimisliidu moodustanud Olga Ivanova ütles, et volikogu võimuses pole kedagi välja visata ja et talle pole keegi midagi konkreetset öelnud. „Kui ma lugesin meediast seda volikogu avaldust, siis ma lugesin sealt välja, et see on pigem üleskutse, et mingu ise ära. Eks siis homme kuulen täpsemalt,“ ütles Ivanova eile, viidates täna toimuvale erakonna juhatuse koosolekule.

„Nutma ma küll ei hakka. Elu läheb edasi,“ kommenteeris Olga Ivanova võimalust, et ta siiski erakonnast välja visatakse.

Küll nentis ta, et kui ta ka Keskerakonna fraktsioonist riigikogus välja arvatakse, siis mitu fraktsiooni liiget on lubanud koos temaga lahkuda.