Teadlased otsivad alates 2016. aastast professor Stephen Hawkingi eestvõttel ja Vene rahamehe Juri Milneri ainelisel toel ja kasutades Ühendriikide Green Banki raadioteleskoopi kosmosest mõtlevate olendite jälgi.

Nüüd on nende tähelepanu all signaalid, mis lähtuvad kolme miljoni valgusaasta kaugusel olevast kääbusgalaktikast. Need avastati 26. augustil. Kuigi müstilised signaalid võivad tulla mõnelt pöörlevalt neutrontähelt, on siiski teoretiseeritud sellegi üle, et mõtlev olend saadab neid signaale, et otsida endasarnaseid. Varem on ka teine uurimisrühm pidanud nende mikrolaineahjust lähtuvat kiirgust salapäraseks signaaliks. Seetõttu uuriti nüüd hoolega kõikvõimalikke võimalusi, enne kui oli selge, et signaalid tulevad tõesti kosmoseavarusest.