Olen alati uskunud, et taeva ja maa vahel on tegelikult palju enamat, kui me suudame uskuda ja energia on üks neist asjadest, mida me kas eitame või ei ole selles päris kindlad. Eriti positiivse energia osas. Aga ma usun, et siin, Kirna mõisas, on see positiivne energia olemas!

Ma olen Kirna mõisas toimuvaga kursis juba üle kümne aasta ning olen ennast omal ajal seal tihti laadimas käinud. Hindan kõrgelt mõisapere missiooni ajaloolise hoone taastamisel ja tervisekeskuse loomisel. Seepärast osalengi 16. septembril seal koos tütar Sissiga heategevuslikul kontserdil, mille eesmärgiks on koguda puuduolev summa mõisa peosaali lae taastamiseks. Lisaks mulle astuvad lavale Margus Kappel ja Madis Arvisto. Heategevuskontserdil esitusele tulev programm on kokku pandud minu poolt spetsiaalselt Kirna mõisa atmosfääri arvestades. Heategevus on oluline ja ma teen seda hea meelega.



Mis on elus sinu jaoks kõige olulisem?

Minu elus on väga tähtsatel kohtadel lootus ja usk. Olen alati uskunud, et olen suuteline saavutama palju enamat, kui minult oodatakse ja ma ei kuula inimesi, kes ütlevad mulle, et ma ei saa hakkama, sest ma saan. Enne Eesti võitu Eurovisioonil rääkisin kõigile, et võit tuleb, kuid mind peeti hulluks, eriti meedia poolt ja siis oldi hämmingus, kui Eesti esikoha saavutas. Minult küsitakse tänase päevani, et mida ma oleks teinud, kui me poleks sel korral võitnud. Aga sellel pole ju tähtsust! Ma uskusin, et võit tuleb, ja see ongi kõige tähtsam! Kui sead endale eesmärgi ja usud sellesse siiralt, siis on kõik võimalik!

Rohkem infot Dave Bentoni heategevusliku kontserdi kohta leiab SIIT!