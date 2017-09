Barack Obama on Ameerika Ühendriikide maksumaksjale kallis ülal pidada. Ükski varasem president pole nõudnud riigilt nii suurt toetussummat, kui seda soovib Obama: 1,153 miljonit dollarit tulevaks aastaks. See raha on mõeldud büroo üürimiseks ja sealsetele töötajatele palga maksmiseks.

Omaaegsete presidentide muu teenistus ehk pension on 205 700 dollarit ja kõigil võrdselt. Kuid lisaks on muud väljaminekut, mistõttu Obama nõuabki 100 000 dollarit rohkem, kui vajab senine rekordimees George W. Bush, kirjutab Washington Times. Bill Clinton saab 200 000 vähem ja Jimmy Carter vaid 456 000 dollarit. Mis on ehk seetõttu mõistetav, et erinevalt teistest oli ta president vaid ühe ametiaja.

Huvitava seigana on Barack Obama asepresidendi Joe Bideni pension märksa suurem kui šefi oma – 248 670 dollarit. See johtub Bideni puhul kehtivast senati pensionisüsteemist. Kuid kui Obamale on tagatud USA salateenistuse ihukaitse, siis Biden peab ilma läbi ajama. Ja Huffington Post on väitnud, et kuna Barack Obama oli kaheksa aastat Illinois`osariigi seaduseandjate hulgas, siis tuleb sealtki pensionilisa.

Suure osa Barack Obamale eraldatavast rahast nõuab büroo üür. Ta on kantselei sisse seadnud kallil, esinduslikul ja rohkeruutmeetrilisel pinnal Washingtonis ja maksab selle eest 536 000 dollarit aastas. Obamade pere on teatanud, et jääb Washingtoni elama vähemalt seniks, kuni noorem tütar Sasha kooli lõpetab. Vanem tütar Malia õpib Harvardis ja elab sealses üliõpilaskülas.Samas pole Obamal rahalisi raskusi. Teda kutsutakse tihti kõnelema ja väidetavalt on honorariks sajad tuhanded dollarid. Ka on väidetud, et Barack ja Michelle Obama on kirjutanud alla lepingule elulooraamatu kirjutamiseks. Honorariks olla pakutud 60 miljonit dollarit ületav summa, kirjutab Briti ajaleht Daily Mail.

Bill Clintoni büroo on New Yorgis Harlemis, Carter peab leppima pisut provintslikuma Atlantaga, kus büroo ülalpidamiseks kulub vaid 115 000 dollarit.