Eile ennelõunal ilmus Põhja-Korea riigitelevisiooni ekraanile tavaliselt olulisemaid teateid edastav diktor Ri Chun Hee ja teatas: meie vesinikupommi katsetus oli edukas. Lääne vaatlejate sõnul täheldati eile hommikul 6,3magnituudilist maavärinat Punggye-ri tuumapolügooni lähedal, kus pommi tõenäoliselt maa-aluses tunnelis katsetati. Järelikult ületas pomm oma jõult vähemalt viis korda tuumapommi, mille ameeriklased Teise maailmasõja lõpul Hiroshimale heitsid. Rohkem muret tekitab aga see, et vaid mõni tund enne katsetust jagas Põhja-Korea fotosid, millel nende kurikuulus liider Kim Jong-un uurib vesinikupommi, mis on nii miniatuurne, et seda saab sihtkohta kanda mandritevaheline ballistiline rakett, mida diktatuuririik on juba edukalt katsetanud. Katsetuse aeg polnud juhuslik

Pommikatsetust ei tehtud sugugi juhuslikul ajal. Hiinas on alanud BRICSi riikide – Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika vabariigi – oluline majandusfoorum ja kõige vähem soovivad osavõtjad majandusteemade asemel Põhja-Koreaga tegelda. Tõenäoliselt tuleb see siiski jutuks Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini tänasel silmast silma kohtumisel.

Pommikatsetus mõisteti maailmas üksmeelselt hukka, kuid pole kaugeltki selge, mida võetakse ette Põhja-Korea tuumaambitsioonide taltsutamiseks. Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap teatas pärastlõunal, et Ühendriikide kõrgeim sõjaline juht, staabiülemate komitee esimees kindral Joseph Dunford ütles telefonivestluses Lõuna-Korea kindrali Jeong Kyeng-doo`ga, et sõjaline operatsioon algab lähipäevil. Samas osutas telekanali CNN rahvusvaheliste asjade juhtivreporter Christiane Amanpour, et sõda on halvim kõigist võimalustest ja hukkuvad sajad tuhanded inimesed mitte ainut Põhja-Koreas vaid ka naaberriikides. ÜRO Julgeolekunõukogu on rakendanud Põhja-Korea suhtes järjest uusi sanktsioone, järgmine samm võiks olla riigi täielik isoleerimine. Senine on Kim Jong-uni režiimile mõjunud kui hane selga vesi. Usaldatavat teavet riigi olukorrast ja sealsest võimalikust opositsioonist diktaatorile lääneriikidel ei ole, mis samuti raskendab võimalikku sõjalist sekkumist. Kas on rahumeelset lahendust? Olukorra rahumeelne lahendamine nõuaks Ühendriikide ja Põhja-Korea otseläbirääkimisi, mis näibki olevat üks Kim Jong-uni eesmärke. Ta ei taha minna võimalikele kõnelustele vastasest nõrgemana. President Trump pole aga diplomaatilisteks kõnelusteks siiani vedu võtnud ja on pigem pildunud Põhja-Korea suunas ähvardusi ja korraldanud selle riigi piiridel ulatuslikke sõjalisi õppusi. „Nendega rääkimine ei anna midagi,“ on USA president mitu korda öelnud. Pigem on Ühendriigid survestanud midagi ette võtma Hiinat kui Põhja-Korea peamist majanduspartnerit. Põhja-Korea aga talitab otse vastupidi, lootes, et president Xi Jinping teeb ameeriklastele selgeks: ähvarduste asemel tuleb kõneleda. Hiina omakorda peab arvestama võimalusega, et Põhja-Korea lõplikul majanduslikul kokkuvarisemisel tuleb üle piiri miljoneid põgenikke. Kui aga läheb sõjaks ja Ühendriigid mängivad olulist rolli kogu Korea poolsaarel, on see juba otsene sõjaline oht ka Hiinale. Seetõttu ongi jätkatud Põhja-Korea majanduse toetamist niivõrd kui ÜRO sanktsioonid seda võimaldavad. CNNi andmetel on USA ainus kontakt Põhja-Korea kõrgema ametnikuga korraldatud mõne aja eest „kusagil Euroopas“. Põhjakorealase vestluspartneriks oli endine CIA analüütik. Tema sõnul tahtvat Põhja-Korea, et teda arvestataks kui globaalset tegijat ja koheldaks vastavalt.