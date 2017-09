Tanel väidab „Kuuurija“ kaamerate ees, et õpetaja ametit pidav Urmas on teda aastaid tagasi – kui noormees oli vaid 14aastane – seksuaalselt väärkohelnud. Telesaates tunnistab Urmas, et tunneb kõnealust noormeest, ent pole temaga vahekorras olnud. Õpetaja sõnul soovis ta Tanelit vaid aidata, suunates teda Astangu kutsekooli õppima. Urmase mäletamistmööda kohtusid nad õpetaja kodus vaid seepärast, et täita kooli sisseastumiseks vajalik paberimajandus.

Urmas elab saatele ja naabrite jutule tuginedes näiliselt kahte elu, millest ühes on ta ligikaudu neljakümneaastase staažiga pedagoog, kes on õpetanud mitmes koolis. Koduseinte varjus veedab ta aga aega noorte poistega saunapidusid pidades. Säärased saunaõhtud toimuvad lapsevanemate ja koolipere pilkudest eemal tema Tallinnas asuva korteri keldrikorrusel. Seksuaalse alatooniga koosolemisi on väidetavalt külastanud ka Kaido, kes on süüdi mõistetud paragrahvi alusel, mis hõlmab suguühet või sugulise iseloomuga tegu lapseealisega.

Naaber: Urmast on külastanud vähemalt sadakond poissi

Urmase korraldatud saunapeod toimuvad keldris, kuhu esialgu pääses vaid korterist. Mõni aasta tagasi tekkis Urmasel aga naabritega konflikt. Katrin Lustile kinnitas naaberkorteris elav mees, et tõepoolest kolm-neli aastat tagasi kutsuti politsei, sest sisse-välja käivad noorukid tekitasid kahtlust, samuti oli lärm suur. Naabrimehe kinnitusel on aastate jooksul Urmase juures käinud vähemalt sadakond välimuse järgi alaealist poissi. Pärast konflikti naabritega ehitas Urmas keldrisse õuest eraldi sissepääsu, mille ta ümbritses kõrge puidust plangu ja lukustatava väravaga.

„Meie läbi seinte ei näe! Me ei tea, mis seal toimus. Ka lärmi pole me otseselt kuulnud,“ räägib kõrvaltrepikojas elav naine Õhtulehele.

„Näinud olen nii palju, et sealt korterist on sisse-välja käinud nooremat rahvast, mitte mingil juhul lapseealised. Kenad noored mehed, mitte teismelised,“ teavad rääkida naabrid, kelle uksele on Urmast otsivad noormehed ka ekslikult koputanud. Naabrite teada elab Urmas üksi alates ajast, kui ta naine paar aastat tagasi suri. Nad on eeldanud, et ta on gei, ent midagi seadusevastast pole nad enda sõnul täheldanud.

Koolijuht: tal pole karistusi, mis takistaks lastega töötamast

Urmas töötas veel kevadel kahes koolis, millest üks asub Tallinnas, teine linnast väljas. Üks koolijuhtidest ei soovi seda teemat enne saate eetrisse minekut kommenteerida. Ta ütleb vaid, et Urmast on karistusregistri alusel kontrollitud ja tal pole karistusi, mis takistaks tal lastega töötamast. Urmase töösuhe mõlema kooliga on praeguseks lõppenud. Teine koolijuht lubas vastused saata esmaspäeval.

Psühholoog Helle Niit ei ole selle juhtumiga tuttav, ent tema sõnul võib ohvri ja kurjategija omavaheline suhe olla palju keerulisem, kui esmapilgul tundub. „Kuid igal juhul on need suhted väärkohtlevad,“ tõdeb ta.

Õhtulehele on väidetud, et politsei viis Urmase augusti lõpus koolimajast käeraudus minema. Mis asjaoludel, pole praegu teada.

Noormees pihib: ma tegin seda raha eest

Kui augusti lõpus läks sotsiaalmeedias liikvele jutt, et Katrin Lust teeb saadet pedofiilidest, tabas ajakirjaniku postkasti kirjade laviin. Lustile kirjutas ka praeguseks täisealine Siim (nimi muudetud – toim), kes on väidetavalt kokku puutunud nii pedofiiliakuritegudes süüdi mõistetud Kaido kui ka kooliõpetaja Urmasega. Ta räägib, et geikogukonnale mõeldud tutvumisleheküljel võttis temaga ühendust toona 42aastane Kaido, kes kutsus ta endaga kohtingule. Väidetava ohvri jutu järgi kohtuti alguses avalikus kohas, ent järgneval korral läks varateismeline juba Kaido juude Soome. Keskealine mees lubas poisile raha. „Kaido oli mul ilusti sadamas vastas, istusime autosse ja ta viis mind enda korterisse Tamperes. Seal ta pakkus mulle alkoholi ja suitsu. Muidugi me natukene ka näppisime. Kõige hullem moment, mis juhtuda sai, oli see, et kui ma olin magama jäänud, siis ta ronis minu voodisse, pööras mu kõhuli, ning... Muidugi ma ei lasknud sellel juhtuda, kuna ma ei olnud seda kunagi varem isegi teinud.“

Siim tunnistab, et kohtus Kaidoga, sest tal oli raha vaja. „Meie tutvus kestis aastaid, aga lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et käsi peseb kätt. Kaido aitas mul koguda raha rollerite ostuks ja mina muidugi tegin tead küll mida.“

Kaheksa kuuga üle 60 lapse, kelle suhtes on toime pandud seksuaalkuritegu