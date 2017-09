Sõrmus tõdeb, et nõnda suure tegija turule tulek muudab siinset olukorda õige mitmel moel. Ühelt poolt läheb niigi tihedal turul veelgi tihedamaks ja väiksemad ketid võivad koguni uksed kinni panna. Teisalt saab nõnda suur firma tootjatele dikteerida oma hinnapoliitikat. „Alati saab ju öelda, et kui te pole selle hinnaga rahul, siis toome kauba mujalt,“ selgitab ta.

„Suureneb ka kaupade anonüümsus. Meie väikesel turul omab tarbija head infot kaupade kohta. Lidl võib kohalikule turule tulla suurema hulga oma tootemarkidega, kuid ka nii-öelda anonüümsete kaupadega. Samas on Maxima hea näide, et kui algul siseneti siia peamiselt kaugelt toodud kaupadega, siis nüüd minnakse üha enam kohalikule toodangule üle,“ räägib ta.

Murettekitav on ka see, et Eestis on kaubanduspinda oluliselt rohkem kui naabritel. Uue tulijaga suureneb kaubanduspind veelgi. Raha hoonete ülalpidamiseks ja uute töötajate palkadeks saab jällegi rohkem tootjat pigistades.

„Meil ei ole võrreldes teiste riikidega madalad jaemüügihinnad, aga üks asi on jaemüügihind ja tootjahind ning kui palju nende vahele jääb. Kõige hullem on hoopiski see, et meile jõuab juba praegu massilises koguses imporditud kaupa, millest mujal tahetakse lahti saada kas või dumping'u hinnaga. Olgu see siis Rootsi pikk kurk, mis on Luunja kurgist kaks korda odavam või Hispaania liha. Ei ole ühtegi normaalset argumenti, miks peaks sama kaup olema meie omast nii palju odavam,“ nendib ta.

Rimi tegevjuht Vaido Padumäe ütles Õhtulehele, et kindlasti mõjutab ühe konkurendi lisandumine Eesti turule nii kaupmeest kui ka tootjat. „See võib kaasa tuua ka mõne konkurendi üleostmise. See juhtus Leedus, kus Rimi ostis ära kohaliku IKI keti. Sedavõrd suure kogemuse ning taustaga konkurendi tulek avaldab mõju nii kaupmeestele kui ka tootjatele. Samas ei pruugi see olla tootjale ainult kaotus, vaid ka võimalus. Näiteks Leedus on Lidl värske kauba pakkumisel orienteeritud just kohalikule toodangule,“ räägib ta.

Padumäe tõdeb, et surve pakkuda madalamaid hindu, läheb kaupmeestel mõistagi veelgi suuremaks. Samas ei ole vaid madal hind kliendi jaoks enam kõige olulisem faktor. Oluline on ka ostukeskkond, kvaliteet, teenindus ning kliendile sobiv sortiment ja asukoht. Üha enam lähevad ostjatele korda ka ettevõtte väärtused ning äri ajamise viis.

„Kriitiliseks läheb uute kaubanduspindade lisandumisel kindlasti ka personali valikuga. Juba praegu on olemasolevatel kettidel keeruline töötajaid leti taha leida. Lidli tulekuga võib ilmselt oodata veel suuremat teenindajate puudust,“ leiab ta.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütleb, et teiste riikide kogemus on näidanud, et Lidli tulek mõjutab ennekõike suuremaid hüpermarketeid, kes on püüdnud hinnaliidri positsiooni. „Kuigi üldine suundumus Eestis on järjest rohkem kvaliteetsema ja kodumaise toodangu poole, siis tarbijasegmente on väga erinevaid. On neid, kes on väga hinnatundlikud ja eelistavad hinda kvaliteedile, on neid, keda huvitab ennekõike kaupluse asukoht, kvaliteet, kodumaisus, tootmis- või kasvatusviis. Seega mingeid tarbijasegmente Lidli tulek kindlasti puudutab, olgu selle põhjuseks siis kaupluse asukoht või hind,“ ütleb ta.

Miido lisab, et Lidli tulek avaldab paraku mõju ka kohalikule tootjale. „Kui Lidl peaks tooma müügile mõne välismaise kaubaartikli, mille hind on odavam ja kvaliteet seejuures kohalikust parem, siis avaldab see kindlasti survet nii kohalikule tootjale kui ka kaupmeestele,“ nendib ta.