Septembri alguses vabaneb Harku kinnipidamiskeskusest kaks kriminaalkorras karistatud meest: Vene föderatsiooni kodanik Alexey Vronchenko ja Mali kodanik Kaorou Sacko. Politsei soovib mehed kiiremas korras kodumaale saata, ent ei Venemaa ega Mali soovi neid vastu võtta.

Politsei- ja piirivalveameti migratsioonijärelevalve juhtivametnik Katrin Tammikun ütleb, et mehed vabastakse, kuna seadus ei luba neid kauem kinni hoida. Politsei jätkab jõupingutusi, et mõlemad mehed siiski kodumaale jõuaks, kuid see on keeruline, sest PPA on üritanud neid riigist välja saata üle aasta.

Vronchenko on kohtulikult karistatud oma üheksa-aastase kasutütre vägistamise eest. Kaorou Sacko on kriminaalkorras karistatud grupiviisilise riigipiiri ületamise eest. „Need inimesed, kellega koos Sacko Eestisse tuli, on praeguseks juba siit lahkunud. Ehk nad on riigist välja saadetud,“ ütleb Tammikun.