Eesti kohtupraktikas pole sedalaadi kuriteod sugugi harukordsed. Neid on tulnud ette varemgi ning karta on, et ettevõtlikke ja kuldsete kätega mehi jätkub tulevikuski.

Milline väärikas riigiasutus kannataks oma ridades ametnikku, kelle elukaaslane on raske kuriteo eest süüdi mõistetud? Eriti veel kui ametnik on prokurör. Vilunud juristid oma tööandja maine päästmisel siiski hätta ei jää, kuigi vaeva tuleb näha omajagu.

Sigarettide kasulikkusest

Vastavalt seadusele poleks saanud abiprokurör Kutepovat kohustada oma abikaasa vastu ütlusi andma. Seda polnud vajagi, sest kokkuleppemenetluses, mille kasuks asjaosalised otsustasid, tunnistajaid kohtusaalis niikuinii üle ei kuulata. Ajal, kui relvaärikast Krongauzi ja tema kaaslaste süüdistust Liivalaia kohtumajas menetleti, võis proua Kutepova-Krongauz sadakond meetrit eemal asuvas Põhja ringkonnaprokuratuuris rahulikult kuritegevusega võidelda. See kentsakas olukord ajaski ilmselt kolleegidel-prokuröridel lõpuks kannatusekarika üle ääre: mis see siis olgu, mees on tõsise süüdistusega kohtu all, naine aga jalutab prokuratuuri koridoris vastu, nagu midagi poleks juhtunud.

Ebaseadusliku relvaäriga ei õnnestunud uurijatel Kutepovat seostada ja prokuratuuril tuli leppida tõdemusega, et armastav abikaasa polnudki tõenäoliselt mehe kuritegudest teadlik. Kuidas kurjategija naisest ometi lahti saada, jäid ametnikud esialgu kimpu. Siis aga meenusid väärika asutuse ridade puhtuse eest muretsevatele kolleegidele Krongauzide kodu läbiotsimisel leitud 1788 Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigaretipakki. Need jäid uurijatele näppu koos maja keldris hoitud peremehe ebaseadusliku relvaarsenaliga. Bingo! Siin lõhnas asi juba tubakaseaduse tahtliku rikkumise järele, millest saigi mainerikkujast vabanemise plaani päästerõngas.

Prokuratuur ei usu Kutepova väidet, et nii nagu mehe ebaseaduslikest relvadest, polnud tal aimu ka keldrisse ladustatud salasigarettidest. Läbiotsimise käigus rääkis naine end prokuratuuri hinnangul sisse, öeldes, et suitsud võivad ehk kuuluda tema mehele. Naise sõnul ei suitsetanud ei tema ega ka tema salaja kuritegelikule teele asunud mees. Pole enam mingi uudis, et sigaretid toovad häda kaela ka mittesuitsetajatele – pista siis nina umbsesse suitsuruumi või hoia sigaretipakke keldris, vahet pole.

Taaveti ja Koljati kohtulahing

1. oktoobril 2015 tunnistas prokuröride distsiplinaarkomisjon Natalja Kutepova distsiplinaarsüütegudes süüdi ja tegi ettepaneku ta teenistusest vabastada. Kuu aega hiljem saigi Kutepova riigi peaprokurör Lavly Perlingu käskkirjaga sule sappa. Kutepova abikaasa Juri Krongauzi süüdimõistmiseni 22. veebruaril 2016 jäi veel peaaegu neli kuud. Nii sai prokuratuuri mainet kahjustanud naine oma vitsad kätte veel enne, kui tema relvaärikast mees.

Prokuratuuri distsiplinaarkomisjon tuvastas, et oma elukohas ebaseaduslike sigarettide hoidmise võimaldamine on raske üleastumine, mis kahjustab prokuratuuri usaldusväärsust nii uurimisasutuste, kohtute kui ka avalikkuse ees. Komisjon lisab salasigarettidega seotud etteheidete koogile kindluse mõttes veel ühe kirsi. Nimelt jätnud patune abiprokurör oma 2013. aastal esitatud majanduslike huvide deklaratsioonis märkimata, et ta päris 2009. aastal Leningradi oblastis korteri. Praegu poleks seda enam vaja märkida, aga neli aastat tagasi oli vara deklareerimine prokuröri ametikohustus. Mida te selle peale ütlete, proua Kutepova-Kongauz?

Korralik prokurör kannab oma ülemusele ette, kui leiab oma keldrist salasigaretid, leidsid Kutepova süüdistajad. Endine abiprokurör aga tagus nagu rauda, et ei teadnud ebaseadusliku pinutaguse olemasolust midagi. Oleks teadnud, küll oleks ka ette kandnud?

28. novembril 2015 vaidlustas Natalja Kutepova peaprokuröri vabastamiskäskkirja Tallinna halduskohtus, väites muu hulgas, et otsus tema vabastamise kohta olevat tehtud juba enne distsiplinaarmenetluse algust. Kaebuses toonitab naine, et isegi väärteomenetlust teinud maksu- ja tolliamet ei tuvastanud, et ta oleks olnud teadlik salasigarettide olemasolust. Sellele vaatamata süüdistab prokuratuur teda sigarettide hoidmises ja prokuröri maine diskrediteerimises. Kutepova sõnul on Eestis prokuröre, kellele on esitatud kriminaalkuriteo kahtlustus ja kelle elukoha on politsei läbi otsinud, kuid nende suhtes ei ole kutsutud kokku isegi mitte prokuröride eetikanõukogu.

Prokuratuur palus jätta kaebuse rahuldamata. Halduskohus nii tegigi.

Paremini ei läinud naisel ka ringkonnakohtus, kus Kutepova apellatsioonikaebus halduskohtu otsuse peale jäi tänavu aprillis rahuldamata. Ringkonnakohtu otsus jõustus 3. augustil 2017. Peaprokuröri käskkirja muutmist ja rahalist kompensatsiooni nõudnud endine abiprokurör kaotas kohtulahingu. Kleenuke Taavet võib vaid pühakirjas Koljati maha lüüa, tavaelus nii ei juhtu. Prokuratuur on mainerikkujast lõplikult prii. Vaid väga pahatahtlik lugeja võib nüüd tagantjärele õhku visata oletuse, et Kutepova vallandamise taga oli pigem tema mehe kuritegelik äritegevus, mitte aga naisele omistatud distsiplinaarsüüteod. Kaasus on suletud!