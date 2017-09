Põhja-Korea tuumakatsetuste järgselt vallandus Donalt Trumpi Twitteri-kontol säutsude torm. Trump nimetab Põhja-Korea sõnu ja tegusid vaenulikeks ja ohtlikeks.

Põhja-Korea on ignoreerinud ÜRO sanktsioone ja rahvusvahelist survet, mis peaksid ära hoidma tuumarelvade arendamise ja USAd ohustavate rakettide testimist, kirjutab BBC. Põhja-Korea katsetuste vastu on lisaks USA-le häälekalt sõna võtnud nii Lõuna-Korea, Jaapan, Hiina ning Venemaa.

Ameerika Ühendriikide president kirjutab oma twitteri-kontol, et Põhja-Korea sõnad ja teod on Ameerika vastu vaenulikud ja ohtlikud. Ta lisab, et Põhja-Korea on lurjuslik riik, mis on muutunud Hiinale ohtlikuks ja häbiks, sest Hiina katsed olukorda muuta pole toonud edu.