„Pühapäeva varahommikul saabusid Rootsist mootorpaadil Sõrve poolsaare Karuste küla randa 16 juudi soost põgenikku endisest Tšehhoslovakkiast, kes olid välja saadetud Rootsist. Põgenikest olid 14 meest ja üks naine kümneaastase lapsega. Meie piirivalve poolt anti põgenikud üle politseile, kelle korraldusel nad pärast ülekuulamist, mis kestis terve pühapäeva, paigutati Kuressaare vanglasse,“ kirjutab Uus Eesti esmaspäeval, 4. septembril 1939.

Paari päeva pärast rääkis põgenikest siseminister Veermaa. „Merelt nad tulid mootorpaadiga ja merele see mootorpaat jälle kadus ja jäi kindlaks tegemata, kust see mootorpaat oli pärit. Ega meie piiril merel pole ahelikku ees,“ rääkis minister lisades, et veel neli Tšehhoslovakkia juuti tabati Läti piiril nagu ka kaks Nanseni passiga (kodakondsuseta) isikut, kes olid tulnud Poolast.

„Niisuguseid piirikkujaid võib olla veelgi, kes alles tabamata. Meie riik ja kodanikud ei soovi niisuguse elemendi siia asumist. Mina ei kavatse kohelda seadusevastaselt üle piiri tulijaid külalistena. Nad isoleeritakse ja asetatakse vastavatesse paikadesse, töölaagritesse, kus valitseb range distsipliin. Piirilt tabatud aga saadetakse kohe tagasi.“