Obama ajaga võrreldes on Valge Maja aga nüüd regulaarselt tühi, sest Donald Trump üllatas kõiki sellega, et lahkus jaanuaris juba ametisse astumise järgsel hommikul sealt nädalalõppu veetma oma puhkeresidentsi ja oli Valgest Majast ära ka järgnenud nädalalõpuddel. Arusaadavalt kasutatigi just neid päevi uue presidendi soovitud väikemuudatuste tegemiseks tööruumides, kus toimuvaid tseremooniaid ja vastuvõtte näidatakse kogu maailmale.

See on tabuteema, millest teatud positsioonidel ja poliitkorrektsed inimesed ei räägi. Kahtlemata on USA tipp-poliitikutel ja -ajakirjanikel praegu, uue Vene luurajate jahi kõrgajal meeles see, et just 4. augustil 1945. aastal sattus USA Venemaa (NSVLi) suhtes häbiväärsesse seisu. Valdkonnas, millest on raske rääkida, ent mis paraku on aktuaalne praegugi, kui USA presidendi oma kabinetis räägitu sai vaid mõni tund hiljem teatavaks mõjukate ajalehtede The New York Times ja Washington Post ajakirjanikele. Rääkimata sellest, et on võimalus, et kellelegi veel! Kuna Valge Maja lekkis, andis Trump korralduse kõik ruumid üle kontrollida ja vajaliku välja vahetada. Trumpi teades tema juba võlgu ei jää, ka mitte ajakirjanikele ja valib ise aja kättemaksuks. Kui meenutada kas või 2. juulil internetti paisatud „maadlusmatši“ tema ja CNNi vahel, küllap veel saab kuulda Trumpi selgitust, miks ta just selle päeva valis.

Ajalugu on aga säärane, et 4. augustil 1945. aastal ehk siis vahetult enne seda, kui NSVL alustas ka sõda Jaapaniga, võttis USA suursaadik Moskvas Averell Harriman vastu Nõukogude pioneeriorganisatsiooni delegatsiooni, kellel oli kaasas kingitus Ameerika sõpradele. Suursaadik pani laste toodud kena kingituse – väärispuidust nikerdatud USA riigipitsati kujutise – pahaaimamatult üles oma residentsi kabineti seinale diivani kohale. Möödus kuus aastat, enne kui ameeriklaste naabriteks kolinud Suurbritannia saatkonna raadioluurajad hakkasid ootamatult teatud lainepikkustel kuulma ameeriklaste omavahelist juttu. Esialgne kontroll ei avastanud midagi, kuid 1952. aastal, kui USAst läkitati uueks suursaadikuks Moskvasse tunnustatud Nõukogude asjatundja George Kennan, toodi kohale erispetsid ja nood avastasidki lisaseadeldise (mis hakkas tööle väljast antava signaali puhul) pioneeride kingituses. Mõistagi ei jäänud ameeriklastel üle muud, kui vait olla.

Kaks korda häbistatud president

Raske öelda, millal venelased oma vahelejäämise ära jagasid. Samast aastast on teada küll üks Kremli ebaloogiline käik USA suhtes – suursaadik Kennan kuulutati persona non grataks, ent sel oli oma põhjendus (ka sõjaeelse Eestiga seotud Kennan kõrvutas oma töötingimusi Moskvas 1945. aastal Berliinis kehtinutega ehk natside omaga). Igal juhul tehti Asi – „kingitus“ sai ametlikuks nimeks The Thing – avalikuks 5. mail 1960, kui USA-l tuli põhjendada luurelennuki U2 saatmist Nõukogude Liidu kohale, kus too alla tulistati ja lendur Powers kätte saadi. Siis antigi ÜRO Julgeolekunõukogu istungil maailmale teada, mis moodi ja kuidas luuras NSVL USA suursaadiku järele ehk seda, et riikide üksteise järel luuramine on loomupärane ja igapäevane tegevus. The Thing on aga praegu FBI muuseumi eksponaatide seas.

Mis seal salata, et oma presidendi salajane pealtkuulamine vastasleeri huvides on avalikkusele harjumatu asi ja Trumpil on tulnud seda häbi kahel korral taluda. Veebruaris, kui ajakirjandusse lekkisid tema telefonikõned Mehhiko presidendi ja Austraalia peaministriga ning uuesti juulis, kui ilmnes, et tema ja Mehhiko presidendi jutuajamist Hamburgis lindistas veel keegi. Kuna vastasleer jätkab jahti Trumpi meeskonna liikmete valimiste-eelsetele kontaktidele Venemaa ametlike ja mitteametlike esindajatega ja neile räägitule, siis ilmselt sellest küpseski Trumpi lähikonna otsus lasta Valge Maja puhtaks teha just 4. augustil. Kes tagamaad teavad, said tehtud otsusega antud sõnumist – venelased on varemgi olnud USA siseasjadest informeeritud – aru. Enamikule aga oli Valge Maja alastuse esmakordne nägemine üksnes üllatus.