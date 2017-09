Tõsiasi, et Keskerakonna volikogu otsustas, et endine esimees Edgar Savisaar võib Keskerakonnas jätkata, kõik teised Savisaare ja muudes konkureerivates valimisliitudes kandideerijad aga mitte, kõneleb millestki, mida teadsime niigi: igas erakonnas on võrdsetest võrdsemaid liikmeid. Kuid parteipiletit ei hakatud Savisaarelt käest kiskuma mitte ainult sellepärast, et tegemist on erakonna asutajaga, olgugi et erakonna põhikirjas rangelt näpuga järge ajades olnuks see põhjendatud.

Ennekõike paistab otsuse tagant erakonna juhtide kalkulatsioon, et valijate eksitamisest kohalikel valimistel, mida avalikult küll taunitakse, võidab Keskerakondki. Erakond jätkab talle omase taktikaga, kus sõnum valitakse vastavalt auditooriumile: parteid Savisaare isikuga võrdsustavale valijale püütakse näidata, et juhivahetusest hoolimata pole sisulist võimupööret toimunud; samal ajal on peaminister Jüri Ratas sunnitud tõestama, et päris kõiki endiselt esimehelt tulevaid hoope ei kavatseta vaikides taluda. Silmapette teevad täiuslikuks tänavapildis teineteisest visuaalselt eristamatud Keskerakonna ja Savisaare valimisliidu plakatid, mis võivad poliitiliselt vähem informeeritud valija jätta lõhenemise osas teadmatusse. Eks näis, kumma häälepüüdja kasuks.

Arvatavasti ei tahtnud erakond võtta ka seda riski, et jämedam ots mängitaks valimistel Savisaare kätte sellega, et tema väljaheitmisega luuakse endisele esimehele märtrioreool. Näidispoomiseks sobib palju paremini Olga Ivanova – kui oma erakonna vastu kandideerimise „tasuks“ on erakonna juhatusest lahkumine ja riigikoguski akna alla kolimine, võiks see vahetult enne kandidatuuri ülesseadmise tähtaja kukkumist meelemuutusele sundida teisigi, kel on Savisaare seltskonnaga liitumise mõtted peas.

Huvitav on, kuidas reageerivad just need viimased. Kas näeme, et akna alla kolijaid on mitu, nagu väidab Ivanova, või väljendub rahulolematus volikogu otsusega kuidagi teisiti. Koalitsiooni allesjäänud 53 hääle püsimise küsimärgi alla seadmine võibki osutuda Savisaare peavõiduks nendel valimistel.