Samal ajal, kui Georg Otsa tänava poolt tormasid kohale politsei ja tuletõrje (muidugi oli see „õppus“ korraldatud), tormas omakorda publik juba õhtu järgmist etteastet nautima.

Kahju ainult, et seekord ei pakkunud oma kokakunsti näitlejad ise, nagu varasematel aastatel. See ei seganud aga paljuarvulisel publikul liudasid kiirelt tühjaks süüa, et seejärel vähemalt mõttes näitlejaid tänada. Keegi tegi seda kindlasti ka isiklikult, sest publiku hulgas võis näha ringi liikumas ka kokakunstiga sina peal olevaid Hilje Murelit, Ülle Kaljustet ja Maria Klenskajat.

TOIDUTELK: Draamateatri hooaja avamisele saabunuid kostitati teatrirahva hõrgutistega teatri kõrvale püstitatud telgis. (Teet Malsroos)

Uus hooaeg on suuresti vene nägu

Selgus, et draamateatri uue hooaja nägu on suuresti venepärane, sest rambivalgusse jõuavad nii Anton Tšehhov, Maksim Gorki, Siberi-eestlaste elulood kui ka vene hingeelu tänasel päeval soomlastega äri ajades.

Uku Uusbergi käe all jõuab vaatajani Tšehhovi üks vähimmängitavaid näidendeid „Ivanov“. Mitte ainult kirjaniku ja teatrisõbra, vaid ka suure gurmaanina ei saanud õhtujuht Vladislav Koržets jätta Uusbergi käest küsimata,mis roog peaks pajas keema, kui panna vaimutoit ümber ihutoidu keelde. Selgus, et see võiks olla midagi ühepajatoidu moodi.

Draamateatri 98 hooaja avamine Draamateatri 98 hooaja avamine ja teatri päästeõppus (Teet Malsroos)

Seejärel kutsus Koržets lavale kolmiku Mari-Liis Lill, Paavo Piik ja Tõnn Lamp, kes käisid 2016. aasta suvel Siberis Ülem-Suetuki külas, mis on üks viimaseid püsiasustusega eesti külasid Venemaal. Sealt kaasatoodud materjalid – intervjuud – vormib lavastuseks Tõnn Lamp. Lavastusmeeskonna arvates sobiks nende lugu toidulaual illustreerima ennekõike roog, mis koosneb kindlasti lihast, aga ka taimetoidust.

Paavo Piik (vasakult), Tõnn Lamp ja Mari-Liis Lill draamateatri 98. hooaja avamisel. (Teet Malsroos)

Viimasena sai laval sõna Kertu Moppel, kes toob välja oma versiooni Maksim Gorki „Väikekodanlastest“ ning kelle sõnul on Gorki tekst just täna äärmiselt päevakajaline, sest seal arutatakse selle üle, mis on kommunism.

Moppel märkis, et kuigi Gorki näidend on selgelt poliitiline, lahatakse sellel pinnal teemasid siiski läbi inimese. Moppeli meelest võiks tema lavastus toidulaual võtta ennekõike rosolje kuju ja maitse.

Kertu Moppel draamateatri 98. hooaja avamisel. (Teet Malsroos)

Kuna teatri peanäitejuht Priit Pedajas on parajasti Soomes, tutvustas ta oma esimesena sel hooajal väljatoovat lavastust video vahendusel. Juha Jokela „Sumu“ räägib sellest, kuidas Soome teadlased ja ärimehed satuvad plindrisse, kui püüavad Venemaaga äri ajada.

Priit Pedajas tutvustas oma detsembris esietenduvat lavastust video vahendusel Soomest. (Teet Malsroos)

Millise repertuaariga üllatab draamateater eeloleval hooajal?

Harold Pinter – „Vanad ajad“

Lavastaja Peeter Raudsepp (Rakvere Teater).

Osades Hilje Murel, Kersti Heinloo, Tiit Sukk.

Esietendus 13. oktoobril 2017 väikses saalis.

Anton Tšehhov – „Ivanov“

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Uku Uusberg.

Osades Indrek Sammul, Maria Peterson (Theatrum), Aivar Tommingas (Vanemuine), Guido Kangur, Ülle Kaljuste, Liisa Saaremäel, Kristo Viiding, Harriet Toompere, Raimo Pass, Mait Malmsten, Ita Ever, Lauri Kaldoja (külalisena), Pääru Oja, Indrek Kruusimaa (külalisena), Christopher Rajaveer, Jüri Tiidus, Markus Luik, Norman Verte.

Esietendus 27. oktoobril 2017 suures saalis.

Molière – „Õpetatud naised“

Lavastaja Lembit Peterson (Theatrum).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennu bakalaureuselavastus.

Esietendus 24. novembril 2017 väikses saalis.

Juha Jokela – „Sumu“.

Lavastaja Priit Pedajas.

Osades Ivo Uukkivi, Martin Veinmann, Taavi Teplenkov, Laine Mägi, Jekaterina Novosjolova, (külalisena), Ain Lutsepp, Kersti Kreismann, Kaie Mihkelson.

Esietendus 1. detsembril 2017 suures saalis.

Izumi Ashizawa – „Väike jumalanna“ (tööpealkiri)

Autor ja lavastaja Izumi Ashizawa (Jaapan).

Osades Kersti Heinloo, Jaanika Tammaru, Sylvia Köster, Martin Mill, Tanel Saar, Raho Aadla, Agur Seim, Mait Joorits.

Esietendus 26. jaanuaril 2018 väikses saalis.

Maksim Gorki – „Väikekodanlased“ (Kertu Moppeli lavaversioon)

Lavastaja Kertu Moppel (külalisena).

Osades Indrek Sammul, Kaie Mihkelson, Liisa Saaremäel, Robert Annus, Hendrik Toompere jr, Ivo Uukkivi, Liisa Pulk (külalisena), Marta Laan, Lauri Kaldoja (külalisena), Jüri Tiidus, Inga Salurand.

Esietendus märtsis 2018.

Andrus Kivirähk – „Isamaa pääsukesed“

Lavastaja Priit Pedajas.