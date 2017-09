„Laulu esitajale on tähtsaimast tähtsam see, kui armas on laul rahvale ja kuidas see kuulajaid puudutab, neile südamesse läheb,“ ütleb saja aasta hitiks valitud „Karikakra“ laulja Marju Länik, lugedes ette südamlikke soove, mis on talle Raadio 2 konkursi „Saja aasta hitt“ võidu puhul saadetud: „Imearmas laul ja imearmas esitaja. Sellest loost saab osa ka järgnev põlvkond. – Ilus laul, millega kaasneb palju ilusaid mälestusi. – Laul on „Karikakar“ ja sina oled roos.“ „See teeb südame kohutavalt soojaks!“ kinnitab Marju.

Esimest korda laulis Marju Länik „Karikakart“ 1983. aasta lõpus Eesti Televisiooni aastalõpusaates „Pop '84“. Laul sai hoobilt tiivad ja puges inimeste südametesse. „Nii on ta lennanud tegelikult kõik need aastad,“ arvab laulja. „Karikakrale“ lõi viisi Mikk Targo, sõnad kirjutas Marju koos Jüri Kõrgemaga, kes võib võidurõõmu tunda pilvepiirilt.