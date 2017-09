Noorteiidolid on kurnatud olemisega. Järjekord fännidest, kes pikisilmi nendega kohtumist ootavad, ei paista lõppevat. Nii mõnigi neist on toonud oma lemmikule kingituse, näiteks lilli, komme ja fännikirju.

„Ma pole saanud kellegagi koos pilti teha – ei Maria ega Karlos Kolgiga,“ sõnab silma järgi hinnates üheksa-aastane tüdruk sama vanale sõbrannale. Tema hääles kõlab paanikanoot, sest autogrammi- ja selfijärjekorrad juutuuberite ümber on üüratud. „Äkki me ei saagi?“ ahastab ta. Pärast mõningat ootamist saab aga temagi Eesti kuulsaimalt videoblogijalt, vaid 14aastaselt Maria Rannaväljalt ihaldatud foto ja kallistuse. Seda õnne, mis tüdruku silmist peegeldub, pole võimalik sõnadesse panna.

Laupäeva pärastlõuna. Vaba Lava ruumides on tohutult mürsikueas poisse ja tüdrukuid – käimas on Eesti juutuuberite fännipäev „Eesti YouTuberid LIVE“. Ümberringi toimuv on ilmselt iga teismelise paradiis: tüdrukutele punutakse tasuta pähe värvilised patsid ja tehakse meiki ning müügil on palju fänninodi. Ja mis peamine, kohale on tulnud nende kõigi suured iidolid, Youtube'i videoblogijad, kellega on suurim soov emmata ja pilte klõpsida.

Kui 15 aasta eest fännasid varateismelised peamiselt ansambleid – näiteks Vanilla Ninjat või Nexust –, siis nüüd on kõige suurem moeröögatus juutuuberlus ja kõik sellega seonduv. Paistab, et lapsfännid ihaldavad olla videoblogijad ja positada maailma suurimasse videokanalisse Youtube’i enda elust ja tegemistest klippe. Ning edukad juutuuberid, näiteks Maria Rannaväli ja Victoria Villig, on nende suurimad eeskujud.

„Kuulsus on vist ikka raske olla,“ ohkab 11aastane Hedvig ümbritsevat silmates. Tal on peale autogramme täis paberilehele käes ka videokaamera, mille ta aeg-ajal näo ette suunab, et sinna midagi rääkida. Küsimusele, mida ta teeb, vastab tüdruk: „Ma vlogin. See tähendab, et filmin terve päeva, mida ma teen ja kus käin.“ Hedvig räägib, et tema suur unistus on olla juutuuberite üritusel mitte fänni, vaid päevakangelasena. „Aga ma alles alustasin videote tegemist ja mul pole veel nii palju subscriber'eid (jälgijaid – toim),“ ütleb ta. Tal on videomeistrite seas palju lemmikuid. „Viki (Victoria Villig – toim) ja Karlos Kolk on hästi lahedad,“ toob ta siiski paar näidet.

Fännipäevale on tulnud ka hulk lapsevanemaid. Sel ajal, kui varateismelised teises ruumis iidoleid taga ajavad ja lasevad endale patse või meiki teha, saavad nad kuulata internetikäitumisest ja küberkiusamisest kõnelevaid vestluspaneele. Eve on juutuuberite üritusel kaasas üheksa-aastase tütre ja tema sõbrannadega. „Tüdruk kibeles siia väga. Elevust oli ikka kõvasti – valisid eile õhtul sõbrannadega mitu tundi, mida selga panna, ja vahetasid omavahel riideid. Hommikul värvisid koos peegli ees silmi,“ kirjeldab ta piigade pingsaid ettevalmistusi.

ÜLIM FÄNLUS: Juutuuberid olid kohalolijatele tõelised superstaarid. (Stanislav Moškov)

Peamine põhjus, miks Eve tüdrukutega üritusele kaasa tuli, oli uudishimu. „Olen märganud, et tütar vaatab neid videoid internetist. Juutuuberitest räägitakse viimasel ajal väga palju, „Roaldi nädalaski“ oli neist juttu,“ mainib ta. Küll aga on Eve kindlal seisukohal, et ei luba tütrel veel videosid internetti üles riputada. „Igaks juhuks,“ põhjendab ta. „Võib-olla siis, kui ta saab natuke vanemaks ja targemaks. Praegu on ta veel väike.“

Suurele juutuubipeole paneb punkti kontsert, millele teismelised hoogsalt kaasa elavad. „Väikelinna gängster, omamoodi pränkster. Peapael peas, ma tean, et sa tead,“ räpivad laval juutuuberid Martins Lapins ning vennad Karlos ja Kaspar Kolk. Ehkki noored on muusikamaailmas veel suhteliselt tundmatud, teavad kõik lava ees näppu viskavad lapsed nende esitatud riime peast. Nad on üritusel ringi karelnud juba tunde, ent nende nägudelt ei paista ainsamatki väsimusmärki. Sama energiliselt elavad nad kaasa ka videoblogijast lauljatari ja „Eesti laulu“ finalisti Ariadne esinemisele.