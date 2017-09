Jaapani printsess Mako teatas pühapäeval, et loobub oma kuninglikust seisusest, et abielluda kodanlasest Kei Komuroga.

Printsess on Komuro kohta öelnud, et esimese asjana märkas ta mehe juures tema päikselist naeratust. Aja jooksul on ta leidnud, et Komuro on siiras, kindlameelne, töökas ning tal on suur süda.