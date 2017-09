Teisipäeval Tartus algav Eesti teatri festival "Draama 2017" vallutab tasapisi linna - erkpunaseks võõbatud tugitoolid ning rohekad sirmid on jõudnud paikadesse, kus festivali ajal etendusi antakse.

Eesti teatri festival Draama on alates 1996. aastast toimuv kuraatorfestival, mille põhiprogrammi kuuluvad Eesti teatri huvitavamad ja parimad lavastused.

Tänavune festival toimub 5.-9. septembrini ehk on paar päeva lühem, kui seni toimunud festivalid. "Enam ei alga festivali üritused mitu päeva enne ametlikku algust ja ei jätku pärast festivali ametlikku lõppu. Koondame kogu festivali lühemale ajale ning usume, et rõõmustavad kõik", sõnas festivali Draama 2017 kunstiline juht Ivar Põllu, et nii on vestival konsentreeritum ja tihedam.

Festivali turundus ja kommunikatsioonijuht Marika Goldman lisas, et lisaks teatrietenduste vaatamisele saab festivali ajal väga huvitavalt aega veeta, sest tänavu on lisaks teatriprogrammile suurt tähelepanu pööratud ka meta-programmile.

"Me avame festivali ajal rekordarvu näituseid üle linna, lisaks toimuvad paljud erinevad kohtumised ja vestlusringid," sõnas ta, et näiteks toimuvad Sisevete Saatkonnas hilised festivali hommikukohvid, kus saab kohvitassi taga muljetada nähtust ja muust vajalikust. "Lisaks toimuvad Erinevate Tubade Klubis ERRi

kultuurportaali saate Koolon-live avalikud salvestused, külaliste seas on näiteks Malle Pärn, Jan Uuspõld, Taavet Jansen ja Kristiina Reidolv," rääkis ta ja lisas, et kuigi teatrifestivali piletid kiputakse haarama lennult, on tänavu veel päris paljudele etendustele pääsmeid saadaval.