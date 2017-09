Aasta aega tagasi läksid näitlejapaari Angelina Jolie ja Brad Pitti suusad laiali, kuid värskete kuulujuttude kohaselt andsid nad hiljuti oma suhtele uue võimaluse.

Staarpaari elulookirjutaja Ian Halperin rääkis The Mailile, et Jolie ja Pitt kohtusid üle pika aja oma sõbra majas Hollywoodis. "Brad tegi esimese sammu, misjärel vajusid nad teineteise embusesse. Sel õhtul valati palju pisaraid," kirjeldas ta. Halperini sõnul otsustasid Jolie ja Pitt, et proovivad uuesti. "Nad mõlemad taipasid, et nad on koos õnnelikumad, kui üksinda."

Lahus oldud aasta jooksul külastasid nii Jolie kui Pitt tihedalt kõikvõimalikke nõustajaid.

Paarist elulooraamatut kirjutav Halperin lisas, et Jolie ja Pitt kõrvutavad end Richard Burtoni ja Elizabeth Tayloriga, kes abiellusid ja lahutasid kahel korral.

Jolie ja Pitt armusid 2005. aastal filmi "Mr. & Mrs. Smith" võtetel. Pitt oli toona abielus Jennifer Anistoniga. 2014. aastal nad abiellusid. Paaril on kuus last.