Riikliku ilmateenistuse andmeil saab esimene täispikk septembrinädal olema üpriski soe, kuid koolijütsid peaksid koolikotis ruumi leidma ka vihmavarju jaoks.

Esmaspäeval jääb lõunapoolne madalrõhkkond ikka aktiivseks, koondub Poola piirile ja selle põhjaserv ulatub jätkuvalt üle Balti riikide. Võimas kõrgrõhuala koondub Venemaa põhjaaladele ja kahe rõhuala vastasseisus lõõtsub meil tugev idatuul, puhanguti 14, Soome lahe ääres 18 m/s. Vihmahooge on Lääne- ja Edela-Eestis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval 15 kuni 19 kraadi.



Teisipäeval madalrõhkkonna mõju väheneb ning Venemaa põhjaaladelt laieneb kõrgrõhkkonna serv üle Eesti. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Idakaare tuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 7 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval 16 kuni 20 kraadi.



Kolmapäeval saavutab kõrgrõhkkond ülekaalu. Ilm on sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 4 kuni 9 kraadi, maapinnal võib mõnes kohas 0 kraadi lähedale langeda. Rannikul on öösel sooja kuni 14 kraadi, päeval 15 kuni 20 kraadi.



Neljapäeval püsib kõrgrõhkkonna mõjul rahulik ilm. Ilm on sajuta, kuid kohait pilvine. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 4 kuni 9, maapinnal langeb mõnes kohas 0 kraadi ümbrusse,. Rannikul on sooja kuni 14, päeval 14 kuni 19 kraadi.



Reedel kõrgrõhkkonna mõju väheneb. Öö on ikka sajuta, päev aga pilvisem ja kohati sajab ka vähest vihma. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, rannikul kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.