Keskerakonna volikogu võttis täna vastu avalduse, milles öeldakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas. Koos Edgar Savisaarega valimisliidu moodustanud Olga Ivanova märkis aga Õhtulehele, et volikogu võimuses pole kedagi välja visata ning et talle pole keegi midagi konkreetset öelnud.

Olga Ivanova loodab homsel Keskerakonna juhatuse koosolekul kõige kohta selgust saada. "Kui ma lugesin meediast seda volikogu avaldust, siis ma lugesin sealt välja, et see on pigem üleskutse, et mingu ise ära. Eks siis homme kuulen täpsemalt," räägib Ivanova rahulikul toonil.

Ta lisab, et tema lahkumine peab olema erakonna juhatuse otsus, mitte pelgalt volikogu. Aga mis saab siis, kui Ivanova tõesti Keskerakonnast välja arvatakse? "Nutma ma küll ei hakka. Elu läheb edasi," teatab poliitik rõõmsalt. "Ma just praegu tegelen paberitega, mis me anname homme üle Tallinna valimiskomisjonile. Seeda tegevust on mul küll ja küll."

Küll nentis Ivanova, et kui ta ka Keskerakonna fraktsioonist riigikogus välja arvatakse, siis mitmed fraktsiooni liikmed on lubanud koos temaga lahkuda. "Nimetama ma kedagi ei hakka, aga paljud inimesed on nõus koos minuga ära minema," märkis ta.

See, et Keskerakonna volikogu lubab Edgar Savisaarel erakonda jääda, on Ivanova hinnangul topeltmäng. "Kuna Edgar Savisaar on valijate jaoks Keskerakonna sümbol, siis erakond ei julgenud teda välja arvata. Eks neil oleks ka keeruline erakonna asutajaga nii teha."