Rahvusvahelist Agama Yoga kooli, mille haru Isvara Joogakool on, tuntakse kui tõeliselt vaimset ülikooli. Selle eesmärk on tuua autentse ja algupärase jooga õpetused tänapäeva maailma konteksti. Iga tasemega liigutakse järjest sügavamale joogasaladustesse. Isvara Joogakooli õpetused on võrreldavad ülikoolitasandil haridusega. Õppekava on jagatud erinevateks tasemeteks, kus käsitletakse kõiki jooga aspekte, enesetervendamise meetodeid ja vaimset eluviisi.

"Jooga on tohutult lai ja sügav teadus, seega kogu spekter, kuidas joogateadmisi eluks kasutada, on samuti täis võimalusi," ütleb joogaõpetaja Karolin Tsarski. "Joogat saab kasutada, et minna sügavatele eneseotsingutele ja leida vastuseid elu baasküsimustele, samas võib joogateadmisi kasutada ka terviseprobleemidest üle saamiseks, keha puhastamiseks, meele keskendumiseks ja kontrolliks, emotsioonidega hakkama saamiseks, tahtejõu kasvatamiseks, loovuse äratamiseks, paremateks suheteks, seksuaalenergia äratamiseks ja paljuks muuks, olenevalt sellest, mida sa tunned, et sul elus puudu on. Ühest küljest puudutab kursus väga sügavaid teemasid, samas käsitleb ka igapäevaelu puudutavaid praktilisi teemasid, seega on tegu tõeliselt elulise haridusega."