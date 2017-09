Kaksikud

Kodus õnnestub midagi paremaks muuta. Eriti hea on aeg varem katki läinud asjade parandamiseks, remontimiseks või millelegi värskema ilme andmiseks.

Vähk

Armuasjad on kõige tähtsamad! Kui sul on vaja kallimaga olulisel teemal rääkida, siis võta kõnelus täna ette. Ole seejuures taktitundeline ja kuula ka tema arvamust.

Lõvi

Äriasjade ajamiseks soodne aeg. Suudad jõuliselt tegutseda, tööd ja vaeva sa ei pelga ning see rajab teed edule. Avaneda võivad uued võimalused, haara neist kinni!

Neitsi

Päikese ja Pluuto trigoon annab sulle küllaga jõudu ja julgust. Tegele asjadega, mis sulle rõõmu ja naudingut pakuvad – hobide kaudu võivad tekkida kontaktid ja avaneda võimalused.

Kaalud

Palju on kasu sellest, kui minevikku meenutad ja varem õpitu meelde tuletad – kõik vastused su praegustele küsimustele on sul tegelikult juba olemas, vaja on need vaid süsteemi viia.

Skorpion

Üksinda nokitsedes magad oma võimalused lihtsalt maha! Ole sõbralik ja suhtlusaldis, tee panus koostööle tarkade inimestega – koos suudate vaat et mägesid liigutada.

Ambur

Annab töises plaanis olulisi muudatusi kavandada. Näed oma eesmärke selgelt ja konkreetselt, saad aru, milline tegutsemine pikemas plaanis suuremat kasu tõotab.

Kaljukits

Suurepärane päev selleks, et minna koolitusele või alustada pikema õppetsükliga. Teadmisi omandades avardub su maailmapilt, areng on kiire ja edasiviiv.

Veevalaja

Kui võimalik, võta aega üksi olemiseks, läbitungiva pilguga peeglisse vaatamiseks. Eneseanalüüs, aga ka enda tunnete usaldamine toob tasakaalu.

Kalad