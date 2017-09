Järve kaldal istub mees ja nutab. Tema poole pöördub möödakäija:

"Mis juhtus, sir?"

"Täpselt selles kohas uppus kaks aastat tagasi mu esimene naine."

"Noh, kaks aastat on pikk aeg, te peaksite selle kaotusega juba harjunud olema."

"Muidugi olen, asi on hoopis selles, et mu teine naine ei ole mingi hinna eest nõus siia ujuma tulema."