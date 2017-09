Alateadlikud mõjud on vägagi tugevad. Esile võivad tõusta tugevad emotsioonid, mille tekkepõhjusi sa mõistuse abil kuidagi lahti seletada ei suuda.

Tähelepanu on pigem sõprade soovidel ja vajadustel. Keegi neist võib täna väga tundeliselt käituda, oma muresid kurtma tulla ja sul rinnaesise pisaratega üle ujutada.

Kaksikud

Töises plaanis keeruline päev. Võivad toimuda ootamatud muudatused, mis ei ole sinu meelest kuigi loogilised. Kõrgemal positsioonil olijad võivad veidralt käituda.

Vähk

Sulle võib tunduda, et kuskil mujal on palju parem – seal, kus meid ei ole! Igatsed kauge ja kättesaamatu järele, sinu unistused on vägagi kõrgelennulised.

Lõvi

Tähelepanu on ennekõike äri- ja rahaasjadel, materiaalsed teemad on praegu sulle üliolulised. Ehk kipud ka enese ja teiste väärtuslikkust mõõtma eelkõige rahakoti paksuse järgi.

Neitsi

Romantikavajadus on suur. Ootused kallimale on ebarealistlikult kõrged, nii on ka pettumused kerged tulema. Sinu enesetunne sõltub liiga palju teiste inimeste tegevusest.

Kaalud

Pane rõhku tervise edendamisele. Küllap saad isegi aru, mis on sinu harjumuste juures see, mis su kehale ja vaimule pärssivalt mõjub. On õige hetk halbadest harjumustest loobumiseks.

Skorpion

Ära sea lastele liiga kõrgeid ootusi – nende ülesanne ei ole täide viia sinu unistusi! Neil on oma elutee käia, ole neile toeks ning aktsepteeri nende valikuid.

Ambur

Vestlused vanema põlvkonna sugulastega kujunevad õige intensiivseks ja tundeliseks. Võimalik, et saad neilt ka etteheiteid kuulda. Kas peaksid end nüüd süüdi tundma?

Kaljukits

Mõtted võivad olla vastakad, küllap on tunded tugevamad kui mõistus. Ära heitu sellest, et teised inimesed sinust aru ei saa. Peamine on iseendale mitte valetada.

Veevalaja

Mingid segadused äriasjus võivad kulmineeruda. Ehkki pinge on tugev, on lootust seeläbi aru saada, millistest koostöösuhetest sul oleks targem edaspidi lahti öelda.

Kalad