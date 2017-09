Kõige lihtsam hommikusöök kogu perele on praekartul. Seda on öelnud tegelikult ka meie staarkokk Dimitri Demjaninov.

Mina ka.

Kuid nüüd pakun sulle hoopis midagi palju popimat, Eestimaist hommiku smuutit.

Lõhna järgi nagu hapuoblikas. Siiski, siiski, pisut on tunda ka justkui peterselli...Ei, siiski vist kiivi, aga siis poleks see ju Eestimaine. Proovin huviga, mida sa mulle kokku segasid.

Komponendid on super lihtsad - jäävesi, mikserdatud petersell, jogurt ja mesi.

Tõeliselt hea! Suurepärane üllatus! Väga meeldiv.

Kui peened või lihtsad on sinu argipäeva hommikusöögid?

Kohvi ja juustuvõileib. Aga kui olen pojaga maal, siis olen talle juba lapsepõlvest saati teinud praeleiba munaga. Praen leiva pannil mõlemalt poolt kuldpruuniks ja löön sinna peale muna. Kui on tuline, siis sööb ta seda noa ja kahvliga. Kui on pisut jahtunud, siis sööb sõrmede vahelt nagu ikka võileiba süüakse. See on meil jäänud klassikaks seitse-kaheksa aastat juba. Igal hommikul praemuna praetud leiva peal. Ja munakollane peab olema vedel.

Mina eelistan juba mõnda aega toore muna joomist hommukuti.

Minu isa jõi toorest muna igal hommikul ja mina jõin ka lapsepõlves.

Miks?

Muna on ju elu allikas. Sealt algab uus elu. Mõtle, mis komponendid seal kõik koos on. Ja just toorelt, sest praadimisega läheb juba midagi kaduma. Kui jood muna toorelt, saad kõik vajaliku kätte. Ja olgem ausad, mõnikord on teisel päeval toores muna väga vajalik. Alkohol viib organismist välja ju kõik vajalikud mineraalid, aga munast saad sa need hoobilt tagasi.

Kui palju sina usud täna gurude staatusesse tõusnud toitumisnõustajate õpetustesse? Toortoidud, öko toiduained, taimetoidud, jne. Kas sinul on välja kujunenud omad toitumisrituaalid? Sa näed muuseas väga hea välja. On sul kunagi üldse olnud probleeme kaaluga?

Eks haigusi ravitakse mitmel eri moel. Mõni ravib toitumisega, teine nõeltega, kolmas massaažiga, neljas tabletiga ning ülejäänud jumal teab veel millega. See on nagu mäe otsa ronimine, igaüks teeb seda omal moel. Üks läheb siitpoolt, teine sealtpoolt. Kes dieetitab, kes teeb trenni, kes sööb tervislikult, kes käib toitumisnõustaja juures, kes posija vastuvõtul... Tegelikult kõik variandid mõjuvad.

Kas vanusega tulevad probleemid, mis tõmbavad teatud harjumustele piduri peale?

Meie elukutse juures on see täiesti võimatu, sest see on nii kaootiline. Kui sa tahad oma elurütmi saavutada pühapäeval ehk siis alustad normaalse elurütmiga pühapäeval, siis kolmapäeval ja neljapäeval rikutakse see jälle ära. Siis algab kõik taas otsast, aga vastupidises järjekorras. Pigem siis püüda hoida seda sama elurütmi esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäeval läheb taas lahti...

Arusaadav, et poole ööni tööd tehes on see tervisele tappev, aga miks siis minna peale esinemist esimesse bensiinijaama ja ahmida sisse ebatervislikke toite-jooke?

Sest kõht on nii tühi!

Miks ei võiks artist esinemistele kaasa võtta tervislikke sööke?

Mis kasu sellest on, kui sa oled keikkal tarbinud teve öö näiteks konjakit.

Miks ei saa artist tööd teha ilma alkoholi tarbimata?

Oeh..., ma toon sulle näite. Meil oli möödunud aastal 260 mängu järjest. Mai algusest kuni detsembri lõpuni. Mõnel päeval kaks, mõnel päeval isegi kolm esinemist. Ja sa pead olema kogu aeg eufoorias publiku ees. Mitte lihtsalt heas tujus, aga sa pead olema paremas tujus kui nemad, et nad sinuga kaasa tuleksid. Aga sa ei suuda olla heas tujus 260 päeva, isegi kõige paremad näitlejad ei suuda.

Kas see pits konjakit siis tõesti aitab?

Jah, väga aitab. Ütlen ausalt, et mul oli vahepeal siin vererõhuga probleeme. Tuigerdasin arsti juurde. Veerõhk oli 260. Pandi pikali, tehti süsti. Hiljem ütles arst, et ta ei tohi nii öelda, aga alkohol on minu jaoks positiivne, lausa soovituslik. Ma tunnistasin, et tahan alati väikse napsu enne lavaleminekut teha ja arst ütles, et väga hea, just nii jätkagi.

Vau, arst julges sellist asja öelda?

Nüüd on mul küll ka tabletid peal, aga olgem ausad, see on ka ainukene haigus, millele on väike alkoholi tarbimine vaid kasuks. Hiljuti lugesin muuseas artiklit, kus üks naine elas 106 aasta vanuseks. Küsiti, kuidas te selle saavutasite. Ta ütles, et viimased 70 aastat olen igal õhtul joonud pitsi viskit ja kolm õlut. Ärgem siis öelgem, et alkohol nüüd meile kõigile kahjulik oleks. Kui sa hommikul peale ei vala, siis ma ei näe selles probleemi.

Sel juhul pole sa veel alkohoolik?

Loomulikult. Öeldakse ju, et üks on alkohoolik ja teine joodik. Joodik on see, kes tahab joob, aga kui ei taha, siis ei joo. Alkohoolik on see, kes ei taha, aga ikka joob.

Mina olen siis joodik?

Mina ka. Sellest tuleb hea pealkiri! Nali naljaks, aga tervisele on ka väga kasulikud saun ja külm karastav suplus vaheldumisi, mida ma olen ka aastaid teinud. Enese karastamine on väga, väga tähtis! Usu mind, sul pole kunagi enam külm, kui käid regulaarselt saunas ja hüppad seejärel jääauku või käid külma duši alt läbi. Peale seda on alati vau efekt, nagu oleks pitsi konjakit võtnud.

Sa oled laval rassinud põhimõtteliselt terve oma elu?

Järgmisel aastal saab Karavaniga 35 aastat. Tegelikult läheneb aga laval oldud aeg isegi neljakümnele.

Kaua sa jaksad veel? Ja kui sa ühel päeval ei jaksa, mis siis saab?

Selleks on ju teatud investeerimise võimalused. Alati on võimalik midagi maha müüa.

On sul pensionisammas?

Neli last on minu kõige suurem rikkus.

Kas sa midagi muud peale muusika ka teha oskad? Ütleme nii, et juhul kui hääl peaks ühel päeval kaduma ja laulmisel oleks kriips peal?

Ma olen võimeline ka suupilli mängima. Natukene ka saksofoni ja...

Aga kui arst ütleb, et artisti elukutsega on nüüd lõpp?

Siis ongi lõpp. Muusiku bisness on riski bisness.

Sa ei lähe ju turule hapukurke müüma?

Miks ma ei võiks turule hapukurke müüma minna! Mis selles halba on? Päriselt ka! Olen isegi mõelnud, et kui on häda käes, siis ma lähen kuhugi tallu ja ütlen, et andke mulle süüa ja ma teen teile tööd. Ei saa ju nii olla, et ma ei tee midagi aga ütlen kellegile, et viska mulle sada tonni, sest ma tahan lihtsalt olla ja õlut juua. Minu jaoks on see absurdne. Kui on käed-jalad otsas, siis miks ma peaksin istuma kodus. Ma lähen kas või kellegile appi, paljukest ühel inimesel ikka eluspüsimiseks vaja on.

Seda ma hästi muidugi ette ei kujuta, et Karl Madis seisab talumehe ukse taga ja palub tööd ja leiba.

Ega ma ka seda tegelikult hästi ette ei kujuta. Aga mul on ka endal talu, võib-olla suudan seal midagi organiseerida.

Kui sind guugeldada, siis tuleb välja , et oled olnud päris korralik eluvend ja naistemees.

See pole tegelikult nii.

Aga jääb küll selline mulje, kui lugeda sinust kirjutatud artikleid.

Jääb selline mulje sest oli üks atikkel, et Karl Madis oli sellega ja siis kohe teine artikkel, et oli tollega, aga artiklite vahe oli võib-olla kümme aastat.

Igatahes üks viimastest artiklitest oli, et läksid pikaajalisest elukaaslasest lahku ja olid väga nukker. Kas oled leidnud kellegi uue? Naisfänne see kindlasti huvitab.

Isiklikus elus saan hakkama.

Oled artist, kelle esinemiste ajal on kindlasti hordide viisi naisi näpud püsti lava ees. Kui suur on ahvatlus noppida mõni nendest üheks õhtuks välja?

See ahvatlus lõppes siis, kui ansambel Karavan oli oma tuntuse tipus. Julgesin siis ühele oma fännile ehk siis neiule, kes tuli mulle vaheajal koridoris teel kohvikusse ette, pakkuda, et teen talle ühe kohvi välja. Vastus oli lakooniline: „Ega ma selline ei ole!” Ma veel jõudsin pobiseda: „Milline? Mida ma siin nüüd siis pakkusin!? Kohvi pakkusin!" Ja sellest hetkest juhtus see, et ma ei julge enam mitte midagi pakkuda.

Aga kuidas siis leida uusi tutvusi?

Ega ma neid enam eriti otsigi. Kui elus läheb nii, et tuleb, siis tuleb. Aga see juhtus väga ammu.

Kuidas on täna lood? Kas eesti naised on tänagi väga ülbed või on ajad muutunud?

Vanasti oskasid naised mune praadida.

Kas tänapäeaval ei oska naised enam süüa teha?

Ei oska jah. Naised võiks rohkem hoolida. See, kellest sa hoolid, oled sa ise ka. See, kui naine teeb sulle hommikusöögi näitab, kas sinust hoolitakse või mitte. Kui öeldakse: "Ah, vaata kas seal külmkapis on midagi", siis see on see koht kus sa tunned, et see hool on ära jäänud. Kahju tõesti, et naised ei viitsi tänapäeval enam meestele hommikusööki valmistada.

Mis on kõige romantilisem ele, mida sina naise jaoks teeksid? Viiksid kohvi ja praemuna voodisse?

Ei, kohvi ma kohe kindlasti voodisse ei viiks. Muna ka mitte. Teame ju hästi, mis tavaliselt nende asjadega voodis jutub.

Kas isegi šampanjaga ei tohi voodis pritsida?

Naine võtku siis parem rallisõitja, kes piserdab teda šampanjaga üle.

Mis sind kõige rohkem hirmutab?

Mitte miski.

Noori artiste sünnib nagu seeni vihmaga. Kas see ei tee pisut ärevaks?

Tõepoolest, meil ju toodetakse artiste nagu konveieril ja nad arenevad meeletu kiirusega. Vaadake kas või superstaari saateid!

Mõni areneb tohutu kiirusega, lendab nagu komeet taevasse, aga mõni neist kukub ka kohutava kiirusega plärtsti maha. On sul vanal kalal ka mõni hea nõuanne noortele artistidele?

Mina ütlen neile, et laulge eesti keeles.

Tõsiselt räägid või? Nad tahavad ju kõik minna maailma vallutama.

Ära unusta, et igal firmal on oma strateegia. Nad ei lase isegi kõiki lugsid välja. Meil hakkab ka juba olema sama teema. Sa teed laulu, aga seda ei võeta vastu. Lihtsalt öeldakse, et ei ole formaat ja ongi kõik. See on suurte firmade bisness. Kui aga artist ajab oma rida ja jääb endale kindlaks, siis on lootust et ta ikkagi lõpuks püünele pääseb.

Meie draakoni poisid ja Kerli Kõiv peaaegu saavutasid ka maailmalavadel seda mida tahtsid, aga nüüd on nad kodus tagasi.

No nii ma ka ei ütleks. Kas teadsid, et Kerli on väga popp Itaalias. Jah, ära imesta! Blond naine ja vägev show lähevad Itaalias väga hästi peale. Kerlil on maailm ju tegelikult juba vallutatud. Kerli on maailma muusikute seas oma nime juba kirja saanud, sama pädeb ka draakonipoiste kohta. Kunagi muuseas küsisin Ewert Sundjalt, miks te ei tee lugusid eesti keles ja ta ütles, et ei tee ja kõik. Ütles, et ta ajab oma asja. No ja ajas nii kaua, kui sai ja sai väga hästi. Nad on maailmas ringi ära teinud ja täna on nende hind Eestis kolm korda kallim, kui teistel meie artistidel. Siin ongi see vahe.

Sinu oma poeg on ka muusik. Osales isegi superstaari saates.

Jah, osales küll ja oli üheksas, aga Carl-Philip polnud siis veel valmis.

Oskasid sa talle jõu ja nõuga abiks olla?

Ikka oli minust abi. Me vestlesime sel teemal hästi palju.

Sa ei hoiatanud teda, et ta on valinud liiga okkalise tee?

Ütlesin, aga ta ei kuulanud mind. Igaüks tunneb ju ise, kui palju ta suudab ja tahab. Täna oleme käinud koos isegi tuuridel. Ta kirjutab laule ja tekste.

Kus sind lähiajal kuulda, näha ja imetleda saab?

Ah, mis imetleda. Olen enda jaoks asja hästi lihtsaks teinud. Kui inimene lahkub minu kontserdilt mõttega, et elu on ilus, siis olen ma oma kohustuse täitnud. Olen miskit head teinud. Kas või ühe inimese hinge soojust süstinud. Aga esinemisi jagub pea igasse päeva. Nii erapidudel, kui ka avalikel üritustel.