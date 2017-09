"Ah et niimoodi, kuulge, see on küll vapustav uudis!" reageeris meremuuseumi teadur Vello Mäss uudisele, et tema sugulasest Edward Massost saab USA suursaadik Eestis.

"Issake, see lööb meie pere täitsa jalust, sest ta on meie pere lähedane sugulane," lausus Mäss ERR-ile. Ta selgitas, et Edward Masso on tema onupoja poeg.

Ühe korra on Vello Mäss ka oma sugulasega silmast silma kohtunud, kui 1998. aastal tuli Masso Eestisse oma suguvõsa 300. aastapäeva Peipsi äärde tähistama. "Ta oli koos oma perega koos siin, vestlesime pikalt ja põhjalikult," sõnas Mäss.

Kui Ühendriikide senat kiidab president Donald Trumpi valiku heaks, saab Eestis USA uueks suursaadikuks Edward Masso. Praegu on USA suursaadik Eestis James Desmond Melville, kes oli Barack Obama valik.