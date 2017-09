"Kas need on päris kujud?" "Vaata, ta liigutas!" "Emme, kas ma võin neile münte topsi sisse panna?" "Ma ei usu, et see kuju on!" "Mine seisa nüüd sinna ette ja tee ka nii, ma filmin!"

Pealinna tasuta uulitsapeol Uue Maailma Koidu ja Videviku tänava nurgal läks nädalavahetust nautiv rahvahulk ärevusest kihama, kui keset tänavafestivali peo- ja laadamelu tärkasid ellu kaks skulptuuri.

Nagu pealinnas traditsiooniks on saanud, vabastasid ka nädalavahetusel autod Uue Maailma tänavad ning ruumi tehti linnaelanikele, kes laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni laada- ja peomelu nautida saavad.