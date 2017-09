„Purjus peaga rooli istumise kohta on mul vaid üks lause. Sellist asja loomulikult teha ei tohi ja ma olen kindel, et kaine inimene ei mõtle ega kavatsegi juua täis peaga rooli istuda, aga paraku alkoholi pruukides see lihtne tõde enam ei tööta ja ongi kõik, nii lihtne see ongi. Muud süvaanalüüsi siin vaja pole,“ ütleb koomik ja näitleja Henrik Normann, kelle mullu ööl vastu 21. oktoobrit peatas politseipatrulli autoga Tallinnas Vabaduse puiesteel ja kellel kontrollimisel tuvastati kriminaalne joove.

Tänavu veebruaris Harju maakohtus kriminaalses joobes sõiduki juhtimise eest kolmeks kuuks ja 29 päevaks tingimisi vangi mõistetud Normann on enese sõnul teinud nüüd alkoholiga lõpparve.

Üks põhjus, miks siiski inimesed, sealhulgas avaliku elu tegelased, purjus peaga rooli istuvad, võib Normanni sõnul olla meie lähiminevik. „Pean silmas seda, millisest ajast me tuleme ja võimalik – ma ju täpselt ei tea –, et on ka selle juhtumi kontekstis varem nii juhtunud. Sest vene ajal polnud see ju mingi eriline number, kui kolhoosi esimees oma Volgaga külapeolt koju sõitis ja hommikul rukkipõllul ärkas. Selliseid lugusid teame küll ja küll. Nii et igati kahetsusväärne juhtum ja muud ma ei oskagi öelda,“ tõdeb näitleja.

Normann ütleb, et selliste kahetsusväärsete juhtumiste vältimiseks on tema alkoholile kindlalt selja pööranud. „Kolmandat võimalust siin lihtsalt pole,“ rõhutab ta. „Nii ongi, nii lihtne see ongi. Tegin endale selgeks, et kui alkohol toob mulle kaela pahandusi, siis ma parem hoidun sellest. Mul läheb väga hästi ja sellist elu ma kindlasti ka jätkan. Nii et mina ei joo mitte ainult septembris, vaid ei joo enam üldse,“ lõpetab Normann optimistliku noodiga. „Vigadest tuleb õppida, tuleb oma järeldused teha ja eluga tuleb edasi minna. Ja mina tegin.“

Pärast kohtuotsuse väljakuulutamist veebruaris ütles näitleja ja meelelahutaja Henrik Normann Õhtulehele, et tal on oma teo pärast väga häbi. „Kinnitan, et see oli esimest ja viimast korda ning loodan südamest, et kellelgi teisel ei juhtu kunagi midagi sellist. Inimesed on ekslikud, olen oma vitsad kätte saanud, elukorralduse üle vaadanud ja vigadest õppinud. Need pole tühipaljad sõnad, sest eelvangistuses veedetud päev oli mulle tõeline šokk,“ rääkis Normann.