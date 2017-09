G4S Eesti kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnul tuligi vetelpäästjatel rannakülastajatele peamiselt meelde tuletada, et klaastaara ega lemmikloomaga randa tulla ei tohi. Lisaks veel manitseda ka lohesurfareid. "Kuna lohesurf on järjest populaarsem, siis tuli G4S rannavalvuritel suve jooksul mitmeid kordi lohesurfaritele meelde tuletada, et ujumisalale minna ei tohi, kuna see on suplejatele ohtlik."