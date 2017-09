Riigikogust lahkunud Kalle Muulile (pildil), Einar Vallbaumile ja Marko Šorinile (pildil) maksti kokku üle 51 000 euro hüvitist.

Einar Vallbaumile ja Kalle Muulile maksti riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist kuue kuu ja Marko Šorinile kolme kuu ametipalga ulatuses. Kuue kuu hüvitise brutosumma on 20 624,76 ja kolme kuu hüvitise brutosumma on 10312,38 eurot. Hüvitist arvestatakse riigikogu liikme ametipalga alusel, milleks on praegu 3437,46 eurot. Kuna Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisus vahetas ministrid välja, naasid nad riigikokku ning Muuli, Vallbaum ja Šorin pidid sealt lahkuma.