Ajad, kui enamik inimesi käis ühtmoodi riides, on ammu läbi. Sügis toob juba pikemat aega moeuputuse, millest leiab midagi nii tähelepanu ihaleja, veidi konservatiivsema stiili eelistaja kui ka hoopis looduslaps. Siiski tasub märkida, et moenaine on sel hooajal oma mehelikkuse minetanud ja eelistab pigem naiselikkust. Samas pole aga tegemist sugugi nurruva kiisukesega, vaid vägagi iseteadliku ja otsekohese naisterahvaga, kes nalja ei pruugi mõista. Seega, ettevaatust – moenaine võib sel hooajal salvata.

September on moemaailmas vaieldamatult kõige tähtsam kuu, sest just siis tulevad välja suundumused, mis näitavad kurssi kogu aasta ning mis määravad, kellest saab moejumalanna ja kellest fopaameister. Viimase vältimiseks tasub allolevast stiilispikrist eeskuju võtta.

Tundemärgid: ilmselgelt kiindunud leopardimustrisse ja kannab seda igal võimalusel ja suures koguses. Seejuures näeb veidi kaval ja metsik välja – täpselt nagu üks metsakiisu olema peabki.

Nendega paned kümnesse: leopardimustrilised riided, kingad, aksessuaarid jne. Samas tasub meelde jätta, et pealaest jalatallani leopardimustrisse riietumine võib näha välja veidi ülepakutud ja hullumeelne, mistõttu tasub leopardimustriga pigem tagasihoidlikult ümber käia.

1. Mango 12,99 €

2. H&M 89,99 €

3. H&M 39,99 €

SEKSIKAS TULNUKAS

Tundemärgid: tänaval või siseruumides vastu jalutades pimestab, sest hõbedast tooni rõivastega on sel inimesel ilmselgelt erilisem suhe.

Nendega paned kümnesse: fooliumist mütsi ei tasu pähe panna, küll aga sobib kanda kõike, mis on hõbedane ja sillerdav. Seejuures, mida rohkem, seda uhkem.

1. Zara 39,95 €

2. Mango 59,99 €

3. H&M 16,99 €

SAATUSLIK NAINE

Tundemärgid: ta enesekindel ja pealaest jalatallani naiselik olek paistab juba kaugele. Seejuures on näha, et nalja ta ei mõista ja killerkonts võib nii mõnelegi saatuslikuks saada.

Nendega paned kümnesse: naiselikud rõivad ja aksessuaarid. Seejuures on oluline, et need oleksid eranditult leekivpunased. Üksluisuse vältimiseks sobita punase erinevaid nüansse.

1. River Island 80 €

2. River Island 50 €

3. Zara 39,95 €

4. Mango 35,99 €

NOOR VANAINIMENE

Tundemärgid: tagasihoidlikus on voorus. Ta ei paista tänaval eriti silma, kui siis ainult sellepoolest, et ta välimus on natukene liiga retro ning natukene liiga ruuduline – aga ainult natukene.

Nendega paned kümnesse: rõivad, mille üldtoon on hall ja mida katab ruudumuster. Seejuures midagi liiga paljastavat kanda ei tasu. Kõik peab olema viks ja viisakas ja veidi liiga konservatiivne.

1. River Island 107 €

2. Zara 25,95 €

3. Zara 49,95 €

ARVAMUSLIIDER

Tundemärgid: ta ei jäta midagi enda teada ja seejuures hoolitseb ta selle eest, et sõnumid, mida ta edastada soovib, jõuaksid kõigi inimesteni.

Nendega paned kümnesse: kõikvõimalikud sõnumitega T-särgid, pusad jms. Seejuures, mida suurem kiri ja selgem sõnum, seda uhkem.

1. H&M 4,99 €

2. Mango 15,99 €

3. Zara 9,95 €

NAHKNE DAAM

Tundemärgid: naine, kes armastab veidi retrolikku välimust, kuid tavamaterjalide asemel kannab vaid nahkseid rõivaid, jäädes seejuures siiski naiselikuks.

Nendega paned kümnesse: nahk pealaest jalatallani.

1. Mango 35,99 €

2. H&M 119 €

ALPIPLIKA

Tundemärgid: kui linnapreili eelistab tumedaid toone, siis alpiplika riietub maalähedaselt ja pigem kirjult. Ilmselgelt on au sees naturaalsed ja looduslähedased materjalid ja veidi muinasjutuliselt romantiline välimus.

Nendega paned kümnesse: kootud suusakampsunid, sügisvärvides mustrilised kleidid, lambanahast vestid, karvase voodriga joped.

1. Mango 49,99 €

2. River Island 87 €

3. Zara 59,95 €

SUURUSEHULL

Tundemärgid: kõik, mis tal seljas, on veidi liiga suur ja jääb mulje nagu oleks ta endale saanud mitu numbrit suurema inimese garderoobi ja nüüd üritab sellest viimast võtta.

Nendega paned kümnesse: kõik asjad, mis näevad välja nagu oleksid need XXXL mõõdus. Olgu öeldud, et tegelikult siiski ei tasu endale XXXL riideid osta, vaid pigem peab olema rõivas oversize tegumoes.

1. Mango 49,99 €