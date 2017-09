Tartu linnapeakandidaat Aivar Riisalu raius veel kuu aega tagasi, et tema südames on ruumi vaid ühele kodule ja see on Harjumaal. Pärnu linnapeakandidaat Mart Helme lubab valituks osutudes esiti elada endise koolivenna pool. Ka tema konkurent Simson on sisse kirjutatud Pärnusse, kuid elab peallinnas.

Valimisreeglid näevad küll ette, et kandidaat peab elama selles vallas või linnas, kus ta kandideerib, kuid selle faktiga annab hõlpsasti manipuleerida. See tähendab, et poliitiku elukoht võib olla küll olla Tallinnas, kuid sissekirjutus Pärnusse või Kuressaarde annab neile õiguse seal kandideerida. Näiteks Tallinnas elav rahvasaadik Enn Eesmaa kandideerib hoopiski Saaremaal. Et valimisseadus nõuab seda, kirjutas ta end Kuressaardegi sisse, kuid ei kavatse sinna elama kolida. „Olen kirjutatud erakonnakaaslase juurde siise, sest nii on seaduspärane,“ tunnistab ta avameelselt. Eesmaa ei täpsusta, kelle juurde. Ta ütleb, et kandideerib Saaremaa volikogusse eelkõige erakonnakaaslaste toetuseks. Eesmaa ei leia, et Saaremaa elu-oluga kursis olemiseks peab seal elama. Poliitik on Saarte Häälele öelnud, et tal käivad mõlemad kohalikud lehed, mida tema ja nõunikud loevad iga päev tähelepanelikult, et saareasjadega kursis olla.