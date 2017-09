Tartu- ja Põlvamaa piiril asuva Talvikese küla kandis elavad väiketalunikud on hakanud võitluses veeloomadega alla jääma. Päeval lammutatud kopratammid on hommikuks üles ehitatud. Ja nii ööst öösse. Kobrastega jagavad piirkonna väiketalunikud maid juba kolmkümmend aastat, kuid tammimeistrite töökuse ja kopatunni hinna kasv on viinud selleni, et inimestel tuleb leppida sellega, et kraavide ja ojade lähistelt palgipuud ei saa. „Veest on kahjustatud kaks hektarit. Varem tellisime siia kopa, aga isegi kopajuht ütles, et see on mõttetu tegevus. Olen kohalike jahimeestega rääkinud, aga kobras ei ole nii atraktiivne jahiloom, et tema pärast öid soos kükitada. Ja kui jahimehed nüüd kolmapäeval ja neljapäeval kraavi ääres käisid, siis nad mõistagi välja ei ilmunud,“ räägib kobrastega kassi ja hiire mängu mängiv Lembit Tähepõld, kes oma vastasleeri siiski kiidab.

„Aprillis oli minu maa peal seitse tammi. Kõige suurem oli poolteist meetrit kõrge. Nende ehituskunst ja loogiline mõtlemine on lausa imetlusväärsed. Nii kapitaalsed ehitised, et iga oks ja kivike on omal paigal. Ja ega nad puid langeta, kui ümbruskonnast on oksi ja ronte tuua. Ei hakka hambaid kulutama. Neil on niipalju tarkust, et lammutatud tammidest ehitavad kõigepealt üles veepaisutamise jaoks kõige olulisema ja siis järgmise,“ räägib ta.

Loomade ehituskihu maandamiseks on Tähepõld vette tõmmanud jämedad trossid, kuid ka need loomi ei peata. „Ega nad raudadesse ka tiku. Jagavad matsu ära, et midagi on valesti. Ja raudade panek on ka ohtlik värk, sest siis pead vastutama selle eest, et mõni inimene sinna juhtumisi sisse uitab,“ nendib ta. Ta lisab, et isegi väike külm ei kahanda piiberite tööindu ja ehitustegevus jääb soiku alles krõbedamate külmadega. „Kui radikuliidi saan, siis tean keda süüdistada,“ muigab Tähepõld. AUSTUSEGA: Maaomanik hindab kobraste töökultuuri ja meisterlikkust kõrgelt. (Kreete Uustalu) Ta tõdeb, et kui hundid lambaid rapivad või siga tädikese kartulimaa üles songib, siis maksab riik kompensatsiooni, kuid koprakahjud tuleb maarahval kanda. Tema teada ei tohi tammisid loata isegi lõhkuda. Keskkonnameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko kinnitab, et nõnda see ei ole ning kui paar kuud välja arvata, siis on koprad jahimeestele lindpriid. „Kuuekümnendatel aastatel oli tõesti nende küttimine rangelt keelatud, siis oli selleks vaja eriluba. Nüüd ei ole lubatud neid küttida ainult 15. aprillist kuni juuni lõpuni. Uue jahiseaduse järgi ei pea taotlema luba ka tammi lammutamiseks,“ selgitab ta. Ta lisab, et maaomanikele on juurde antud nii õigusi kui ka kohustusi ning veekogu läbilaskmisvõime eest peab hoolt kandma kinnistuomanik. Maaomanik võib koguni kobrastele jahti korraldada. Selleks peab olema kaasatud inimene, kel on olemas jahitunnistus.