Keenia ülemkohus annulleeris augustis toimunud presidendivalimiste tulemuse, vahendab BBC. Uued valimised peavad aset leidma järgmise 60 päeva jooksul.

Esialgu kuulutati 11. augustil presidendivalimiste võitjana välja ametisolev president Uhuru Kenyatta. Tema rivaal Raila Odinga süüdistas valimiskomisjoni ebaaususes. Aafrika riikides on seda varemgi juhtunud, et valimistulemused on tühistatud või valimised üldse ära jäetud ning kaotajapooled on ennegi kohtu poole pöördunud, kuid see on esimene kord, kui opositsioonil õnnestsb kohtus valimistulemuste osas võit saavutada.

Valimistulemuse tühistamise poolt olid neli ülemkohtunikku kuuest. Kohtuotsuses siiski Kenyattale ega tema erakonnale valimistel toimunud segaduses mingit süüd ei omistata.

Raila Odinga kohtusaalis (AFP / Scanpix)

Kuigi Odinga toetajad rõõmustavad, on paljud riigi elanikud rahutud. Poliitikaga seotud segadused lõpevad sageli vägivallaga, nagu 2007. aastal, kui opositsioonipoliitikud samuti valimistulemuste õiguses kahtlesid. Rahvamassid on juba tänavatele kogunenud. President Kenyatta suundus täna samuti Nairobis turuplatsile, et toetajatele kõnet pidada.