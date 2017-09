Võrumaal astus bussi tagant teed ületanud laps ette autole, saades küljepeeglilt löögi. Õnneks pääses laps vaid mõne marrastuse ja šokiga.

Täna enne keskpäeva kella 11.20 paiku juhtus liiklusõnnetus Võrumaal Urvaste vallas Antsla-Vaabina maantee 4. kilomeetril, kus 12-aastane liinibussist väljunud koolilaps astus lahkunud bussi tagant maanteed ületades ette paremalt lähenenud sõiduautole. Auto roolis olnud noore mehe reaktsioon oli õnneks sedavõrd kiire, et ta jõudis pidurdada, anda helisignaali ja juhtida auto paremale teepervele nii, et last riivas vaid auto küljepeegel.

Teele kukkunud lapse terviseseisundi vaatasid üle kohale saabunud meedikud, kelle kinnitusel pääses laps liiklusõnnetusest vaid mõne marrastuse, põrutuse ja šokiga. Õnnetusse sattunud laps anti peale esmaabi üle avariipaigale saabunud vanematele.

Bussijuhi selgituse kohaselt palus õnnetusse sattunud laps võimalust väljuda tähistatud bussipeatusest veidi eemal oma kodutalu teeotsa lähistel. Bussijuht tuli lapse soovile vastu, kuid enne veendus pilguga teele vaadates ning tahavaatepeeglisse kiigates, et lapse bussist väljumise ajal ei olnud läheduses sõidukeid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Indrek Koemetsa sõnul on tegu just sellise liiklusõnnetusega, mille puhul ei ole esmatähtis vormilise süü ning liiklusseaduse rikkuja tuvastamine. „Tõeliselt tähtis on, et lapsevanem räägiks päriselt lapsega koolitee liiklusohtudest, lapsi sõidutava sõiduki juht mõtleks enne last sõidukist väljuda lubamist ohtudele ning sõidukijuht oleks eriliselt tähelepanelik olukordades, kus lapsed teele ilmuda võivad. Igaühe panus on oluline,“ lisas Koemets.