Tehisintelligentsi ja masininimesi võib kohata üha ootamatumates valdkondades. Jaapanis pakub robot budistlikku matusetseremooniat ning internetihiid Amazon üritab võimsa arvutialgoritmiga moodi tabada.

Vananeva elanikkonnaga Jaapanis kasutatakse roboteid vanurite hooldajate ja seltsilistena. Peatselt on võimalik, et robotid saadavad jaapanlasi ka viimsele teele. Augusti keskel Tokyo matusemessil demonstreeritud masininimene on uus versioon menukast humanoidrobotist Pepper. Seda robotimarki kasutatakse nii isikliku assistendi, poeabilise kui ka ettekandjana. Tallinnas võtab suhtlusaldis Pepper Telia peamajas külalisi vastu.