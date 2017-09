„Stopp! Aita mind välja siit pesukastist!“ kõlab klaasukse tagant näitleja Argo Aadli oie. „Oh, sa raisk!“ ägab tema kolleeg Henrik Kalmet. Ühiste jõududega päästetakse Aadli sügavalt kastist välja. On seriaali „ENSV“ 101. osa avastseeni võttepäev. Aadli mängitud miilits Jüri Kessneril tuleb kannatada piinavat armuvalu, sest Pille (Liisa Pulk) ümber tiirutab muinsuskaitsjast rivaal (Kalmet).

„Ära enne ütle „kurat“, kui istud pesukasti peale, teadmata, et see on lahti,“ juhendab „ENSV“ lavastaja Ain Mäeots Aadlit, kelle partneriteks ses stseenis on teetass ja plastist pesukast. „Ja see „kurat“ peaks kõvemini tulema, sest nad peavad toas seda kuulma ka!“ Aadli teeb nagu nõutud. Kuniks kostab operaator Mait Mäekivi eneseirooniline naer: „Oot, ma vajutasin vale nuppu, sellega ei lähe kaamera käima!“