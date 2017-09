CNN vahendab, et orkaan Harvey ei jää sel aastal tõenäoliselt viimaseks suureks looduskatastroofiks. Mööda Atlandi ookeani on lähenemas orkaan Irma.

Irma teele jäävad ennekõike Kariibi mere saared, kuid on oht, et järgmisel nädalal jõuab ta ka mandrile. Praegu möllab Irma siiski mere kohal ning on lähimatest saartest umbes viiepäevase tee kaugusel. Kuhu ta lõpuks suundub, on siiani ebaselge, lisaks Kariibi mere saartele võib ta jõuda ka Mehhikosse, USA-sse ja isegi Kanada rannikule.

Kolmapäeval kandis Irma veel troopilise tormi staatust, neljapäevaks oli ta kasvanud kolmanda kategooria orkaaniks. Selline areng on murettekitav, sest annab märku Irma laastavast jõust.

Huvitaval kombel on teadlased tõestanud, et kõige suurema hävitustööga on ajaloos hakkama saanud just naistenimedega orkaanid. Millegipärast ei võta inimesed naistenimedega tormimöllusid sama tõsiselt kui meestenimedega orkaane. Vähene ettevalmistus võib viia selleni, et naisenimega orkaani süül hukkub lausa kuni kolm korda rohkem inimesi, väidavad teadlased.

Texase ja Louisiana osariigid USA-s pole ainsad, kes üleujutuste ja tormituulte käes kannatavad. Tervelt kolmandik Bangladeshist on vee all. Seal on hukkunud üle 140 inimese ning olukord läheb aina hullemaks, sest vihmasajud ei lõpe. Peamiselt mõjutavad üleujutused vaesemaid maapiirkondi.