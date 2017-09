„Mulle meeldivad need kaks uut noort, väga värskendav,“ arvas Kati.

„Väga tore! muudatused on head!“ kommenteeris Katariine .

„Väga armas saade oli, vaatasin otsast lõpuni!“ lisas teine.

„Päris huvitav saade oli. Olen sellega väga rahul,“ sõnas Ants.

Muidugi oli televaatajatel saatejuhtidele ka omapoolseid soovitusi. Näiteks soovitas inxu Heli Luigel veidi rahulikumalt ja aeglasemalt rääkida.

„Väga palju vuristamist, vahele ja ülerääkimist, eriti Viirpalul. Tean omast käest, et ise saad aru, mida räägitakse , aga kõrvalt kuulaja sellest jutust aru ei saa!“ lisas üks kommentaator.

„Kes küll teeks Katrin Viirpalule selgeks, et kaassaatejuhi jutule vahele ei sädistata. Kontrollimatult lobisev saatejuht, kes intervjueeritaval rääkida ei lase, muudab intervjuu mõtte jälgimise võimatuks. Pidevalt paneb ta ka teisele poolele sõnu suhu. Vanus on ka saatejuhil sealmaal, et plikalik sädistamine mõjub pentsikult. Kui noored saatejuhid temast eeskuju võtavad, siis hommikuprogramm vaatajas usaldust ei ärata,“ analüüsis Vaataja.

Üks televaataja oli uuenenud „Terevisioonist“ aga väga pettunud.

„Eesti Televisiooni juhtkonna kunstiline saatetootjate tase /ideed/ on ammendunud. Ei leita uusi talente. Palun analüüsige põhjusi. Pikka aega ei leita vaimukaid ja huvitavaid reportereid...“ arvas Telesõber.

Kritiseerijate kurjadele kommentaaridele oskas tabavalt vastatu vaadanu: