Ann (27) oli reede õhtul töökaaslase juures soolaleivapeol. Koos oli paarkümmend inimest ja meeleolu ülev. „Aeg lausa lendas. Ühel hetkel tahtsin teada, mis kell on, ja kiikasin telefoni. Suureks hämminguks avastasin, et meeskolleeg, kes meie seltskonnas istub, on saatnud mulle umbes sellise SMSi: „Päikseke, palun oota mind ära! Suudlen sind üle kogu keha.“

„Sõnumis oli veel juttu ka mõnuvärinatest,“ vihjab Ann, et tekst kiskus veel kirglikumakski. „Minu esimene mõte oli: mis Päikseke? Teine mõte: ta on ju õnnelik naisemees, ülistab oma kaasat, mis ta minust tahab? Siis sain muidugi aru, et oma kallile naisukesele kolleeg kirjutada tahtiski. Aga saatis sõnumi kogemata viimati valitud numbrile – ta helistas enne pidu, et aadress üle küsida,“ jutustab Ann.